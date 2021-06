Pochybnosti o účinnosti vakcín po nástupe delta variantu: Slová infektológa upokoja očkovaných!

S nástupom delta variantu sa objavili pochybnosti o účinnosti vakcín. Na to, či je to pravda alebo dohad odporcov očkovania, sa pozrel aj lekár a infektológ Peter Sabaka.

Máme sa báť, že očkovanie nebude pri novom variante stačiť? Účinnosti vakcín sa povenoval aj známy lekár a infektológ Peter Sabaka. Na sociálnej sieti prezentuje dôkazy od Public Health England a Public Health Scotland, ktoré sú publikované v prestížnom vedeckom časopise Lancet:

Ochrana pred symptomatickou nákazou po druhej dávke

Pfizer 88 %, Astra 70 %

Ochrana pred akoukoľvek (aj bezpríznakovou) infekciou

Pfizer 80 %, Astra 60 %

Tu infektológ pripomína, že keďže vakcíny fungujú proti bezpríznakovej infekcii, účinne zabraňujú prenosu, okrem toho znižujú vírusovú nalož, čím zasa zabraňujú prenosu.

Ochrana pred hospitalizáciou

Pfizer 96 %, Astra 92 %

"Čo z toho vyplýva?Prečo teda Británia zažíva tretiu vlnu? Málo zaočkovaných a hlavne málo zaočkovaných dvoma dávkami, keďže očkovanie jednou dávkou chráni len asi na 30 %," uvádza. A prečo v Británii občas zomrie na covid aj niekto očkovaný? To je podľa Sabaku tým, že očkovaní sú skoro všetci rizikoví pacienti, no medzi nimi sa nájdu aj ľudia s mimoriadne slabou imunitou (napr. po transplantácii alebo užívajúci imunosupresíva), tam očkovanie nemusí fungovať.