Monumentálna preliezačka pre malých i veľkých: Bratislavskú Starú tržnicu obsadil umelecký parazit Tube

Bratislavskú Starú tržnicu obsadil umelecký parazit Tube. Ide o veľkorozmernú, site-specific inštaláciu v podobe siete, ktorá ponúka možnosť zažiť súčasné umenie z inej perspektívy.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Monumentálnu preliezačku pre malých aj veľkých vytvorilo rakúsko-chorvátske zoskupenie Numen/For Use."Je to parazitujúca architektúra v architektúre, je to scénografia, zároveň sociálna socha a fyzický zážitok, inštalácia, ktorá mení svoju podobu zvonku a zvnútra, je to poloverejný priestor, ktorý maže hranicu medzi interiérom a exteriérom," uviedla pre TASR kurátorka výstavy Zuzana Pacáková z festivalu Biela noc. Pilotný projekt letnej prezentácie súčasného vizuálneho umenia v Starej tržnici si podľa jej slov treba fyzicky zažiť. "Vstúpiť do nej a vžiť sa s novým priestorom v známom priestore, je to veľmi špecifický zážitok," povedala.

Interaktívnu sieťovú inštaláciu tvoria dve tunelové trasy s dĺžkou 180 metrov, čo predstavuje 1300 štvorcových metrov siete s celkovou dĺžkou lana 9000 metrov. Objekt sa voľne vznáša v priestore a plaziaci sa návštevník má tak možnosť vnímať priestor a samotnú inštaláciu z neobvyklých uhlov a pohľadov. "Bezpečnostné siete sa jemne napínajú a pulzujú vďaka pohybu návštevníkov, ktorí sa stávajú priamou súčasťou vzdušnej prechádzky plávajúc priestorom," dodáva Pacáková.

Tube je dielom medzinárodného zoskupenia autorov Numen/For Use. Kolektív vizuálnych umelcov, dizajnérov, architektov a scénografov, v zložení Sven Jonke, Christoph Katzler a Nikola Radeljkovič, je známy svojimi veľkorozmernými interaktívnymi dielami, ktoréNumen/For Use od roku 1998 aktívne pôsobia v oblasti konceptuálneho umenia, scénografie, ale aj industriálneho a priestorového dizajnu. Sústreďujú sa najmä na vytváranie objektov a konceptov bez preddefinovaných funkcií, čo vedie k pomerne hybridným a výrazne experimentálnym dielam. Patria k nim napríklad inštalácie String, Net alebo Tape, ktoré už mohli vidieť návštevníci festivalu Biela noc. Inštalácia Tube má na Slovensku premiéru.