Nezvyčajný kúsok v škôlke v Bernolákove: Na najpopulárnejšiu pieseň koronakrízy tancovalo 285 ľudí!

Spojila ich Jerusalema! Skladba, ktorá v posledných mesiacoch rozhýbala celý svet, roztancovala aj 250 detí a 35 zamestnancov škôlky v Bernolákove (okr. Senec). Oblečení vo farbách obce predviedli unikátne tanečné číslo, ktoré sa na Slovensku len tak nevidí.

Smútok z koronaobdobia sa rozhodli v materskej škole v Bernolákove zahnať po svojom. „Poňali sme to ako pohybovú aktivitu. Bolo to pod heslom Korona nás rozdelila, Jerusalema nás spojila,“ hovorí riaditeľka Andrea Oberta. Akciu zorganizovali za pár týždňov.

„Objednali sme všetkým rovnaké žlté tričká cez internet a deti si ich svojpomocne s pani učiteľkami zdobili. Detičky si priniesli len modré kraťasy. Chceli sme byť zladení vo farbe vlajky Bernolákova, teda žlto-modrej,“ uviedla s tým, že na skladbu tancovalo naraz 250 detí a 35 zamestnancov.

Skoro mesiac trval nácvik choreografie, ktorú pripravila Monika Luknárová. Deti najskôr hopkali individuálne v triedach, učiteľky a upratovačky po pracovnom čase aj doma, neskôr nacvičovalo 11 tried na dvore. „Bolo to super, veľmi sa mi to páčilo,“ uzavrel škôlkar Teo (3).