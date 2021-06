Traja gazdovia zachraňujú tradičné odrody ovocia: Mušt vyrábame v skrachovanom družstve

Pomáhajú pestovateľom, aby nič nevyšlo navnivoč. Traja regionálni podnikatelia z Bardejovského okresu sa spojili a založili muštáreň.

Za prijateľnú cenu dokážu premeniť na chutnú šťavu každý druh ovocia či zeleniny. Muštáreň U3G, teda U troch gazdov, zriadili v budove starého skrachovaného poľnohospodárskeho družstva v Janovciach (okr. Bardejov). Priestor dali do poriadku a nakúpili potrebnú technológiu. „Motivovalo nás, že v okolí máme staré sady, kde sa vždy urodil kopec jabĺk. Kedysi ovocie vykupovala Frucona. To však už dávno neplatí. Ľudia nemali s úrodou čo robiť. Premýšľali sme, či by sa tomu nedalo nejako pomôcť,” vysvetľuje František Hvizda, jeden zo spoločníkov. Inšpiroval sa v cudzine.

„Počas návštevy vo Francúzsku som videl, ako na námestí v dedine zaparkovala pojazdná muštáreň. Ľudia priviezli ovocie. Na jednej strane vošlo do stroja, na druhej si prevzali šťavu. Vtedy som si vravel, že to je presne to, čo by sme potrebovali aj u nás,” vysvetlil podnikateľ, ktorý dovtedy nemal s podobným druhom služieb žiadne skúsenosti.