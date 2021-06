Tatry sa opäť otvorili turistom, chatár Beránek varuje: Na túto vec nezabúdajte, môže vám zachrániť život

Po viac ako 7 mesiacoch sa Tatry opäť otvorili pre turistov. Od utorka sú prístupné všetky turistické chodníky. To však neznamená, že sú aj schodné a bezpečné. Vo vysokých polohách Tatier sú stále zimné podmienky a aj značené turistické chodníky sú pokryté snehom.

Zimná turistická uzávera trvá v Tatrách od 1. novembra do 14. júna.Po viac ako 220 dňoch ju v utorok opäť otvorili. „Prvé vynášky sme už urobili a od utorka budeme na návštevníkov pripravení a tešíme sa na nich. Guláš a čaj bude navarený a chata vykúrená. Na chate je ešte dosť snehu, ale to nie je až také ojedinelé. Boli roky, že ho bolo viac.povedal nám počas víkendu najstarší tatranský chatár a nosič Viktor Beránek. Na jednu vec dôrazne upozornil všetkých návštevníkov, ktorí sa vyberú na chaty, alebo ešte vyššie.“Je veľmi dôležité si na túru okrem paličiek zobrať aj mačky. Stačia tie retiazkové alebo aspoň štuplíkové,Vo vysokohorských sedlách je naozaj veľa snehu a v noci tam ešte aj v týchto dňoch mrzne. Stačí malé pošmyknutie a nekontrolovane sa šmýkate dole. Tento sneh sa tam udrží určite aj do augusta a bude čoraz tvrdší a šmykľavejší," uvádza Beránek.

“ Aj Horská záchranná služba vydala upozornenie pre turistov. „Vysokohorské sedlá a vrcholy, na ktoré vedú turisticky značené chodníky, sú stále pod snehom. Dôrazne preto žiadane všetkých turistov,Aj keď sa sezónna uzávera turistických chodníkov končila 15.6., vo vyšších polohách je stále dosť snehu.“