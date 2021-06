Premnožené šelmy navštevujú ľudské obydlia: Maco pri cyklotrase aj neslávne známy votrelec v hoteli!

Nebezpečenstvo len pár metrov od ľudí! Desivý zážitok si odniesla Soňa (43) zo Stožka (okr. Detva) aj s manželom a dcérou, keď na prechádzke so psom stretli mladého medveďa. Otrasnú skúsenosť majú aj vo Vysokých Tatrách, kde statná šelma zavítala do hotela.

Soňa sa pred pár dňami vybrala s manželom a dcérou na prechádzku so psíkom do časti Chôjno. Zamierili si to k cyklotrase, kde ich prekvapila nečakaná návšteva. „Videla som v diaľke, že niečo veľké sa k nám valí pomedzi dlhú trávu. Hneď som vedela, že je to medveď, no manžel neveril. Pomaly sa približoval a my sme rozmýšľali, čo budeme robiť, či bežať, alebo ticho čakať,“ povedala Soňa, ktorá nechcela, aby chlpáč zavetril ich psa.

„Nebolo mi všetko jedno, aj ruky sa mi triasli. No delili nás dva ploty. Keď bol už pri nás, zavetril nás, postavil sa na zadné a zutekal,“ dodala s tým, že išlo skôr o mladého medveďa.

Čoraz drzejšie sú medvede v Tatrách.„Keď vám príde medveď na terasu, kde sedia ľudia, skontrolovať, čo máte na grile, je to už za hranou,“ posťažoval sa prevádzkar Peter zo smokoveckého hotela Átrium. Aj vedľa v reštaurácii mali v sobotu večer medvediu návštevu. „Mali sme plnú terasu ľudí a medveď si vykračoval okolo terasy a vyberal odpadkové koše. Ľudia mu vôbec nevadili.