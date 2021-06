Rekonštrukcia Spišského hradu je na spadnutie: Jednu z našich najvýznamnejších pamiatok obnovia za milióny

Začiatok obnovy Spišského hradu, ktorá sa prioritne sústredí na záchranu Románskeho paláca, oznámili vo štvrtok na hrade ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) a generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis.

Zrekonštruujú sa aj západné paláce a hradná kaplnka sv. Alžbety. Finančné prostriedky vo výške 4 810 000 eur na zabezpečenie spomenutých prác získalo SNM na základe uznesenia vlády zo štátneho rozpočtu. "Kultúrne dedičstvo, naše pamiatky, všetko to, čo nám tu naši predkovia zanechali, považujem za veľké bohatstvo, o ktoré nebolo roky postarané tak, ako by malo byť. Preto som veľmi rada, že aj tu na Spišskom hrade budeme prispievať k tomu, aby naše kultúrne dedičstvo konečne bolo zaopatrované tak, ako sa na vyspelý európsky štát patrí," uviedla Milanová s tým, že počas ôsmich mesiacov, keď je hrad pre verejnosť otvorený, ho ročne navštívi približne 220 000 návštevníkov z celého sveta. Aj počas pandémie to bolo okolo 120 000 ľudí.

Havarijný stav Románskeho paláca je výsledkom predovšetkým oslabenej statiky murív a silnej deštrukcie korún muriva.Našťastie nedošlo k vážnejšiemu poškodeniu, zrúteniu Románskeho paláca. Verím tomu, že dnes, keď si firma preberie stavbu, tak čaká nás zaujímavých 40 mesiacov a nič nás neprekvapí," povedal Panis.