Astrofotograf Ondrej bojoval o život po hrozivom páde! Slováci sa zomkli, aby mu pomohli: Úžasné správy

Slovenský astrofotograf Ondrej Králik (28), ktorého ocenila aj NASA, zvádzal od apríla boj o život. Po tom, čo mal vážnu nehodu, jeho kamaráti, rodina a kolegovia vyzývali na pomoc pri darovaní krvi. Dnes sa mladý muž už úspešne zotavuje.

Mladý fotograf spadol 11. apríla zo skalného hrebeňa z výšky asi 20 metrov. Kolegovia, rodina, záchranári či zdravotníci rýchlo zmobilizovali ľudí, ktorí by mohli pomôcť a darovať mu krv. Až v júni prišli od jeho kolegu dobré správy, astrofotograf Ondrej sa zotavuje!

Astrofotograf Ondrej, ktorého ocenila NASA, bojuje o život: Kamaráti prosia Slovákov o pomoc "Známy slovenský fotograf Ondrej Králik, ktorý 11. apríla 2021 utrpel vážnu nehodu, sa po dlhom boji o život úspešne zotavuje. Do záchrany Ondrejovho života sa zapojilo veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí hneď po jeho nehode boli ochotní darovať krv a pomôcť tak Ondrejovi v jeho kritických chvíľach. Ondrej aj jeho rodina ďakujú za obrovskú starostlivosť, a to ako pracovníkom Horskej záchrannej služby, lekárskemu personálu v Považskej Bystrici a Bratislave, tak aj všetkým srdečným darcom krvi," uviedol na webe astro-novinky.eu český astrofotograf Petr Horálek.

Astrofotograf ďakuje

Podľa jeho informácií bol Ondrejov stav po nehode kritický a fotografa dlhodobo udržiavali pri živote prístroje v Považskej Bystrici. Kvôli pandémii a jeho stavu bolo ťažké ho previesť na potrebné zákroky do nemocnice v Bratislave. Nakoniec sa ale vďaka veľkej starostlivosti nemocničného personálu a pomoci dobrovoľníkov podarilo jeho stav udržať, uvádza Petr Horálek s tým, že, kedy sa jeho stav začal pomaly zlepšovať. Od tej doby sa začal zotavovať. V týchto dňoch sa už venuje rehabilitácii.

„Rád by som poďakoval za seba aj za celú svoju rodinu všetkým dobrým ľuďom za podporu a neuveriteľnú pomoc. Ľuďom z nemocničného personálu, záchrannej služby a všetkým darcom krvi. Veľmi si to vážim. Bolo úžasné vedieť, že v tých kritických chvíľach, keď som nebol pri vedomí, za mnou stálo toľko skvelých ľudí. Dodáva mi to teraz veľkú silu k úplnému zotaveniu,“ odkazuje prostredníctvom českého kolegu vďačný fotograf. „Kedysi, keď sme išli na Vrch teplú, tak som nejak extra nefotil, lebo tam nie je až tak tmavé nebo. Ale teraz by som sa postavil pod tú hviezdnu oblohu a fotil až do rána. Už dva mesiace som nevidel Slnko a necítil vzduch. Za tým sa mi cnie hrozne moc!“ dodáva s novou chuťou do života Ondrej Králik.