Od tragédie na hudobnom festivale v Trenčíne ubehlo 12 rokov: Vinník kašle na súdy?!

Dvoch mŕtvych mladých ľudí a desiatky zranených si vyžiadal pád stanu počas letného hudobného festivalu v Trenčíne v roku 2009. Z prečinu všeobecného ohrozenia je obžalovaný Jakob Bossert z firmy, ktorá stan stavala. Po 12 rokoch od tragickej udalosti sa mal konečne postaviť pred sudcu. Na súdne pojednávanie neprišiel.

Po zdĺhavých 12 rokoch od pádu stanu sa na trenčianskom súde malo začať hlavné pojednávanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia. Jakob Bossert z nemeckej firmy, ktorá stavala stan, sa na pojednávanie nedostavil. Organizátor festivalu Michal Kaščák neskrýval svoje rozhorčenie. „O pojednávaní sme nevedeli, neboli sme o ňom upovedomení. Vďaka médiám sme sa dozvedeli, že pán Jakob Bossert opäť nevypovedal,“ povedal Kaščák a priznal, že ho tento prístup neprekvapil. Stretáva sa s tým od začiatku.

„Druhá strana ignoruje súdy, ignoruje všetkých ľudí, ktorých sa táto udalosť dotkla, všetkých poškodených a pripadá mi to absolútne nepochopiteľné. Našim prianím je, aby to skončilo, len asi je na to potrebná aj spoluúčasť všetkých ostatných,“ neodpustil si štipľavú poznámku. Obhajca Jakoba Bosserta však tvrdí, že ako to vyplynulo z doterajších pojednávaní, dôvod spočíva v zdravotnom stave klienta.