V tejto obci oslavujú 100. výročie netradične: Starú telekomunikačnú budovu zdobí vďaka umelcom mural

K oslavám svojho 100. výročia pripravila obec Miloslavov (okr. Senec) unikátny projekt!

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Umelci z martinskej Street Art Academy tam vytvorili unikátnu nástennú maľbu. Mural, ktorý vznikol na stene telekomunikačnej budovy v blízkosti obecného úradu, zachytáva prisťahovaleckú minulosť Miloslavova, niektoré z tamojších pamiatok i scenériu z neďalekých Malých Karpát.

Podľa starostu obce Milana Baďanského obec hľadala možnosti, ako pri príležitosti okrúhleho výročia upozorniť na svoju minulosť. „Vzhľadom na to, že sme mladá prisťahovalecká obec, v ktorej za prvej pozemkovej reformy dostávali kolonisti pridelené pozemky, sme chceli vyjadriť príchod ľudí pred 100 rokmi.povedal pre Nový Čas Baďanský, ktorý sa napokon rozhodol pre špeciálny druh umeleckého spracovania v podobe mural artu.

Ide o smer, ktorý je zameraný na veľkoplošnú maľbu, zvyčajne umiestnenú na stenách budov vo verejnom priestore. Jedinečné dielo znázorňuje prvých obyvateľov, ktorí pracujú na poliach, aj kolonistov, prichádzajúcich do novovznikajúceho Miloslavova.

Obecné zastupiteľstvo si pre spoluprácu na pripomienke okrúhleho výročia vybralo umelcov zo Street Art Academy v Martine, ktorá v minulosti podobné veľkoformátové maľby realizovala vo viacerých častiach Slovenska. „Spísali sme si body, o ktorých sme si mysleli, že by najviac vyjadrovali históriu obce,“ priblížil starosta zámer, ktorý bude jej obyvateľom, ale aj návštevníkom pripomínať bohatú minulosť.

Zápasili s detailmi

Členovia skupiny zameranej na pouličné moderné umenie sa do projektu pustili s plným nasadením. „Pátrali sme po histórii obce a získali sme staré fotografie, na základe ktorých sme sa snažili vytvoriť hodnoverný vizuál spĺňajúci zadanie, ktoré sme od obce dostali. Bolo to pomerne komplikované, trvalo nám približne mesiac, kým sme vizuál dostali do takej formy, aby to celé malo nejaký význam,“ priblížil Martin Hríb zo Street Art Academy.

Umelec dodal, že v tomto prípade išlo o pomerne komplikované zadanie, pri ktorom kládli dôraz najmä na spracovanie detailov. „Čo sa týka samotnej realizácie maľby, tak tú sme robili 5 dní,“ ozrejmil. Najnáročnejšie boli detaily, pri ktorých museli používať veľa farebných odtieňov. Napokon sa umelcom podarilo zachytiť historický kolorit obce spolu s prírodnou scenériou a výsledok sa páči okoloidúcim aj domácim.