Tím z levočskej nemocnice zaočkoval v obciach stovky ľudí: Najstarší záujemca mal 98 rokov!

Tím zdravotníkov mobilnej očkovacej jednotky z Nemocnice Agel Levoča počas uplynulého víkendu zaočkoval 525 obyvateľov okolitých obcí.

Išlo o imobilných občanov, onkologických pacientov či ľudí s inými ochoreniami, pre ktorých by bola podľa hovorkyne skupiny Agel SK Martiny Pavlikovej cesta do vakcinačného centra náročná. Najstarším zaočkovaným bol 98-ročný záujemca. "Začali sme očkovať už v piatok popoludní a pokračovali sme až do nedele. Tento víkend bol pre našu mobilnú očkovaciu jednotku pilotný, no my sa už tešíme na ďalší víkend, počas ktorého budeme pokračovať v ďalších obciach nášho okresu," povedala lekárka z tímu mobilnej očkovacej jednotky Ingrid Dzurňáková.

Podľa námestníčky nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Renáty Bičanovskej všetky dostupné vakcíny minuli aj vďaka starostom v obciach, ktorí cez obecné rozhlasy hlásili počet voľných vakcín.skonštatovala Bičanovská.