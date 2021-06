Akordeonisti zo Starej Ľubovne ohurujú svet: Hviezdny trojlístok žne úspechy v USA i Európe

Takúto liaheň talentov im všade závidia! Rezký zvuk zo Starej Ľubovne, konkrétne zo ZUŠ Jána Melkoviča, sa šíri po celom svete.

Vďačia za to mladým akordeonistom, ktorí žnú jeden medzinárodný úspech za druhým. Peter Sokol (12), jeho menovkyňa Sára Sokolová (15) i Michal Semančík (12) sa naozaj excelentne prezentovali na súťažiach v Európe i za veľkou mlákou - a to dokonca aj v časoch pandémie.

Trojlístok mladých virtuózov sa opäť presadil na medzinárodnej scéne. Zatiaľ kvôli pandémii priamo pred porotou vystúpiť nemohol ani jeden z týchto talentov, ale tešia sa, že už čoskoro by sa tak mohlo stať. „V New Yorku som obsadil 11. priečku na celosvetovej súťaži, ale uspel som aj v Ostrave, kde som vyhral, podobne v Bosne a Hercegovine,“ prezradil iba 12-ročný Michal Semančík, ktorý na akordeóne hráva od 7 rokov. Okrem hudobného poľa je úspešný aj na tom akademickom - v škole má veľa jednotiek. Hoci by chcel byť lekárom, má takisto hudobné plány. „Stále budem na sebe pracovať, aby som bol lepší a lepší a popri liečení pacientov si aj zahral a potešil iných svojím koníčkom,“ prezradil Miško.

Objatie aj koláčik

Jeho rovesník Peter (12) sa tiež má čím pochváliť. „Na súťaži v Amerike som skončil šiesty na svete, ale podarilo sa mi zvíťaziť v Litve i Bosne a Hercegovine a prvé miesto som získal aj v zlatom pásme. Napriek tomu musím stále veľa cvičiť a dokázať čo najviac,“ vyratúva natešene.

Najstaršia zo šikovných muzikantov Sára (15) obsadila na svetovej prehliadke rovnako ako Peter vynikajúce šieste miesto a pritom vyhrala aj ďalšie ceny. „Darilo sa mi aj na ďalších dvoch zahraničných súťažiach, ktoré som vyhrala a prináša mi to radosť a vzpruhu do ďalšej spoločnej práce s našou skvelou pani učiteľkou.Nielen dobrým slovom či objatím, ale aj koláčikom,“ usmieva sa. Mária Budzáková vyučuje hru na akordeóne. „Každé dieťa je originál a vzácne. Všetkým sa venujem naplno ako virtuózovi a s rešpektom. Je to aj o talente a cite pre hudbu,“ vraví.

Michal Semančík (12)

- Medzinárodná súťaž v Bosne a Hercegovine - 1. cena

- Celoslovenská Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl 2021 - zlaté pásmo

- Medzinárodná súťaž Concord of sounds 2021 - 2. miesto

- Medzinárodná súťaž v USA - 11. miesto

- Medzinárodná akordeónová súťaž Hudební současnost 2021 v Ostrave - zlaté pásmo

Peter Sokol (12)

- Medzinárodná súťaž v Bosne a Hercegovine - Grand prix - víťaz kategórie

- Celoslovenská Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl 2021 - víťaz kategórie

- Medzinárodná súťaž Concord of sounds 2021 - 1. miesto

- Medzinárodná súťaž v USA - 6. miesto

- Medzinárodná akordeónová súťaž Hudební současnost 2021 v Ostrave - strieborné pásmo

Sára Sokolová (15)

- Medzinárodná súťaž Concord of sounds 2021 - 1. cena

- Medzinárodná akordeónová súťaž Accordion Star International v New Yorku - 6. miesto

- Medzinárodná akordeónová súťaž Hudební současnost 2021 v Ostrave - čestné uznanie

- Celoslovenská Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl 2021 - zlaté pásmo

- Medzinárodná akordeónová súťaž v Bosne a Hercegovine - 1. cena