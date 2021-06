V Košiciach jazdí unikátny rozprávkový expres: Autobus zdobia kresby Čekyho a ďalších hudobníkov

Východniari sa môžu pýšiť slovenskou raritou! V uliciach Košíc začal premávať rozprávkový expres, ktorý zdobia kresby známych hudobných osobností.

Ekologický autobus na elektrický pohon bude so špeciálnym rozprávkovým polepom jazdiť po meste do konca roka a navštívi všetkých 22 mestských častí. Slúžiť bude aj počas rôznych akcií, kde budú najmenším čítať rozprávky. Maľby spevákov na autobuse vznikli pôvodne ako ilustrácie do knižky Jána Pochaniča Mačacie referendum. Projekt vznikol na rozveselenie detí a rodičov po ťažkom období.

Elektrobus vyzdobený motívmi veselých rozprávkových ilustrácií známych hudobných osobností uvideli Košičania po prvýkrát na Deň detí na Hlavnej ulici. Po meste bude premávať až do Silvestra 2021. Organizátorom nezvyčajného projektu je občianske združenie Feman, ktoré si vlani pripomenulo 20. výročie svojho založenia a zároveň realizovalo zaujímavý projekt s názvom „Poviedky a rozprávkový dom“, v ktorom sa zamerali hlavne na pomoc a čítanie rozprávok deťom s Downovým syndrómom a inak znevýhodneným osobám. Združenie realizovalo projekt v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice.Autobus sa nesie v znamení ilustrácií knižky spisovateľa Jána Pochaniča Mačacie referendum.

„Kniha má celkovo 18 ilustrácií a 12 rozprávok. Tieto maľby zbieral spisovateľ posledné štyri roky od známych interpretov, ako Zuzana Smatanová, Marián Čekovský, Tomáš Buranovský, Robo Grigorov, Katka Koščová, Peter Ondria, kapely Nocadeň, Polemic a mnohých ďalších,“ prezradil autor projektu Eduard Buraš.

Dodal, že autobus bude premávať ako aj ostatné bežné linky mestskej hromadnej dopravy. „Budeme v ňom však robiť aj akcie, keď s deťmi pôjdeme do zoo alebo na podujatie do mestskej časti, knižnice alebo na vítanie školského roku. Vtedy do autobusu prizveme aj niekoho zo známych ilustrátorov,“ prezradil Buraš.„Keďže je to plne elektrický a ekologický autobus, počas rôznych akcií chceme ľuďom priblížiť aj tému, ako sa správať k životnému prostrediu. Hlavne však chceme ľudí odtiahnuť od problémov k rozprávkam, aby si po korone oddýchli,“ vysvetlil Buraš.