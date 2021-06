Stanicu v Kysaku ovládli ženy! Prvýkrát v histórii pracovali v jednej zmene štyri železničiarky

Stanica v Kysaku zažila historický okamih. Prvýkrát sa stretli v jednej zmene výlučne ženské pracovníčky zabezpečujúce osobnú vlakovú dopravu.

Sympatické dámy Anna (51), Mária (56), Emília (33) a Renáta (50) sa vyrovnajú mužským kolegom v profesiách, ktoré boli kedysi práve ich doménou. Stanica vo štvrtok večer vďaka dámam ešte viac opeknela a vedenie má na ich adresu len slová chvály.

Železničnú stanicu Kysak (okr. Košice-okolie) dôverne poznajú všetci cestujúci z východného Slovenska. Prechádzajú ňou vlaky smerujúce do Košíc, Prešova i na opačnú stranu, teda do Bratislavy. Je v prevádzke už 151 rokov. „Naše ženy sú veľmi šikovné. Navyše sa na svet pozerám bez rozdielu.hoci denne našou stanicou prejde 200 vlakov, takže sa treba poriadne obracať,“ pripomenul prednosta stanice Kysak Emil Kičura.

Ženy pracujú rovnako ako muži, aj v noci, počas piatkov či sviatkov. „Odkazujem všetkým ženám, že to je síce ťažká práca, ale viem, že ste zodpovedné, takže, ak by ste dostali takú príležitosť, nebojte sa pracovať na železnici,“ pripomenul prednosta, podľa ktorého sa v prítomnosti žien aj muži správajú trochu inak. „Povedal by som, že si viac dávajú pozor na jazyk a pracujú ešte svedomitejšie. Každý sa chce ukázať,“ vysvetlil Kičura. Pracovníčky na kysackej stanici sú so svojím zamestnaním veľmi spokojné. „Keby sme v ňom nenašli uspokojenie a nebavilo by nás to, nemohli by sme to robiť,“ zhodli sa dve výpravkyne, dozorkyňa výhybiek a robotníčka v doprave.

1. Mária Zákutná (56) - výpravkyňa

- Je to náročná práca a treba s ňou vedieť skĺbiť rodinný život. Som na železnici od chvíle, keď som dokončila želelezničnú školu, teda od roku 1983. Vtedy v tejto profesii pracovalo oveľa menej žien. A keď, tak to boli prevažne sprievodkyne, predávali cestovné lístky a podobne. Našťastie, pomery sa zmenili a sme rovnocenné vo všetkých funkciách.

2. Anna Čeklovská (51) - výpravkyňa

- Do polnoci riadim panelový systém, kolegyňa je vonku a vlaky vypravuje. O polnoci sa meníme. Je to zodpovedná robota, za 35 rokov sa mi nestala žiadna nehoda. Chodím do práce aj cez víkendy a počas sviatkov, ale veľmi ma to baví. Manžel tiež pracuje na železnici, takže vie, o čom to je.

3. Emília Gečeiová (33) - dozorkyňa výhybiek

- Mojou úlohou je postarať sa, aby boli výhybky vždy nastavené tak, ako je to potrebné. Sú stanice, kde sa to robí len ručne, inde zase na diaľku. U nás to je kombinácia. Robím tu už šiesty rok. Veľmi ma to baví. Som vydatá a mám dve deti. Naša rodina je celá železničiarska. Študujem vysokú školu, dúfam, že raz budem inžinierkou na železnici a postúpim aj vyššie.

4. Renáta Vaľová (50) - robotníčka v doprave

- Starám sa o čistotu stanice a natieram výhybky, najmä keď je teplo. Dbám, aby boli stále funkčné a ľahko nastaviteľné. Robím tu už 15 rokov. Dostala som sa k tomu náhodou, kamarátky mi avizovali, že tu je voľné miesto a zobrali ma.