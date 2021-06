Vážny prešľap starostu košického Starého Mesta: Hrozí mu to, čo sa na Slovensku ešte nestalo!

Samospráva košického Starého Mesta riešila naozaj kuriózny prípad. Miestnemu starostovi Igorovi Petrovčikovi hrozí strata funkcie i mandátov mestského a krajského poslanca.

Petrovčik vo svojich majetkových priznaniach uvádzal, že nemá žiadne záväzky a dlžoby, pričom bol v konkurze, za čo následne dostal pokutu. Na rováši má teraz ďalšie podozrenie, že podľa živnostenského registra podnikal aj počas výkonu funkcie. Upozornil na to miestny poslanec Michal Djordjevič. Celú záležitosť má teraz prešetriť komisia miestneho zastupiteľstva, ktorú starosta vymenoval pri svojom nástupe pred 2 a pol rokom. Petrovčik ju najnovšie označil za nezákonnú.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Prípad multifunkčného košického starostu na Slovensku nemá obdoby! Igor Petrovčik, starosta mestskej časti Košice - Staré Mesto, dostal ako poslanec župy ešte v roku 2019 pokutu vyše tisíc eur za to, že ako verejný funkcionár neinformoval zastupiteľstvo o svojich finančných záväzkoch. Pritom od roku 2007 bolo voči nemu vedené konkurzné konanie a v tom čase nebolo ukončené. Starosta zrejme opäť šliapol vedľa, keď po nástupe do funkcie v decembri 2018 nemal podľa živnostenského registra ukončené svoje živnosti s 78 predmetmi podnikania. Živnosť ukončil až po 11 mesiacoch úradovania.

Podnet na starostu podal poslanec Djordjevič ešte na májovom zastupiteľstve. Uznesenie poslancov starosta nakoniec nepodpísal, teda vetoval. Podľa slov Djordjeviča bolo dôvodom to, že žiadali financie na vypracovanie právnej analýzy doposiaľ bezprecedentného prípadu externému právnikovi, aby sa vyhli konfliktu záujmov, čomu starosta nevyhovel.“Prijali sme nové uznesenie, ktoré má byť už právne čistejšie a prechodnejšie, ktoré by nedávalo starostovi dôvod ho nepodpísať. Samozrejme, že ak by to nepodpísal, napadnem to na prokuratúre. Má na to 10 dní,” uviedol poslanec.