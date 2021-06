Levickí muži zákona sú právom hrdí na svoju šarmantnú kolegyňu: Máte krajšiu policajtku ako my?

Je mladá, krásna a splnila si to, po čom túžila! Takúto posilu môžete nájsť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Leviciach, kde Monika Molnárová (28) robí preventistku.

Poznáte aj vy krásnu strážkyňu zákona? Ozvite sa nám na tip@novycas.sk

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako tvrdí, v práci sa našla a robí ju s maximálnou láskou. Po piatich rokoch v pozícii referenta v Želiezovciach a úspešnom obhájení rigoróznej práce teraz učí deti a starčekov, ako sa chrániť. A v meste si ju nevedia vynachváliť... Šarmantná Monika Molnárová (28) sa upísala policajnej službe s najväčšou láskou a odhodlaním. „Po strednej škole, obchodnej akadémii, som sa rozhodla študovať na policajnej akadémii. Práca polície ma vždy fascinovala,“ vysvetľuje svoje životné rozhodnutie Monika. Po prijatí sa ešte viac presvedčila, že si zvolila správne.

„Jednoducho ma to bavilo vždy.dodáva so zanietením. Po skončení akadémie robila v Želiezovciach na obvodnom oddelení referentku. Tam sa stretla aj s čisto mužským kolektívom. „Neprekážalo mi to, teraz som v ženskom a tiež je to super, som človek, ktorý sa prispôsobí, takže v oboch sa mi slúži dobre,“ usmieva sa. Pyšní sú na ňu však všetci policajti v Leviciach, kde robí od mája preventistku.

Miluje varenie

„Zbožňujem deti, môj obdiv majú aj seniori a chcem najviac zraniteľným osobám pomôcť predchádzať tomu, aby sa nestali obeťami trestných činov a dokázali žiť vo svojom bežnom živote bez strachu a obáv,“ priblíži prácu preventistu. Učí ich chrániť sa napríklad pred drogami, zlodejmi či šikanou. „Mojou úlohou je najmä predchádzanie vzniku patologických javov a iných kriminogénnych faktorov. Robím prednášky, besedy, osvetovú činnosť v školách, ale aj v domovoch a kluboch dôchodcov a podobne, tam, kde si to situácia vyžaduje,“ dopĺňa. Kto by si však myslel, že žije len prácou, je na omyle. „Milujem variť, najradšej pre svojho priateľa a svojich najbližších. Ale tiež zbožňujem prírodu, kde načerpám energiu, a milujem zvieratá,“ dodá.