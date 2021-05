Prípad, ktorý zamával aj s dospelými: Milanovho psíka v Tatrách udupala agresívna jelenica! Kompetentní reagujú

Poriadny šok! Tatranci, ktorí chodia na prechádzky so psíkmi, v poslednom čase čoraz častejšie prichádzajú do kontaktu s vysokou zverou.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tentoraz sa však stretnutie s jelenicou nezaobišlo bez následkov. V pondelok v Hornom Smokovci (okr. Poprad) udupala deväťročného pudlíka Lea laň, ktorá naňho vybehla rovno z lesa, keď ho majitelia "venčili" neďaleko bytovky.

Hostina rovno medzi domami! Z tatranských osád sa pomaly stáva safari, riaditeľ TANAP-u varuje pred následkami „Manželka s ním vyšla pred bytovku, čakal pred vchodom, kým ona išla odtrhnúť pažítku. Keď sa k nemu na malú chvíľu otočila chrbtom, z lesa vybehla jelenica. Po kamennej dlažbe išla tak potichu, že ju nepočula, až keď psík začal skučať. Jelenica za ním vybehla až tesne pred vchodové dvere, odkiaľ ho vyhnala na kamennú dlažbu. Tam ho niekoľkokrát kopla. Tento trojkilový psík nemal proti nej žiadnu šancu,“ povedal zronený majiteľ psíka Milan (62).

Jeho dcéra Adriana s plačom dodala:Boli tu vlky, medvede, líšky aj diviaky. Žijeme v lese, sme si toho vedomí, že musíme s nimi spolunažívať, no sú čoraz agresívnejšie. Táto jelenica už útočila na suseda s kočiarom, ohrozovala deti na ihrisku a teraz zabila Lea.“

Zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler vie, že to nie je ojedinelý incident. „Aj v Tatranskej Lomnici je jelenica, ktorá sa začína správať agresívnejšie. Teraz porodili mladé a sú pre ich ochranu ochotné urobiť čokoľvek. Keď sa potom náhodou stretne človek so psíkom s takouto laňou, nastane problém.povedal. Ani zástupca náčelníka mestskej polície v Starom Smokovci Jozef Štefaňák takúto agresivitu nezažil. „V poslednom čase nie je služba, keď by sme neriešili problém so zverou. Mali by sme to my a kompetentní začať riešiť, zhodnotil.