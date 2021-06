Slováci začali tráviť voľný čas inak: V tomto regióne zaznamenali maximálnu vyťaženosť náučných chodníkov

Pandemická situácia pretrvávajúca od minulého roka prinútila ľudí hľadať nové možnosti trávenia voľného času.

„Už počas uplynulého roka sme pozorovali maximálnu vyťaženosť náučných chodníkov a oddychových zón v tekovskom regióne. Rozhodli sme sa pokračovať v rozvoji cestovného ruchu v tomto duchu, a to prostredníctvom vytvorenia nových náučných chodníkov, ktoré budú slúžiť pre širokú verejnosť,“ skonštatovala Zuzana Obická, referentka pre regionálny rozvoj a cestovný ruch na Mestskom úrade v Leviciach.

Koncom minulého roka bola spracovaná štúdia tvorby nordic-walkingových trás v Leviciach. Spoločne s certifikovanou trénerkou nordic-walkingu radnica vytypovala lokality, ktoré spĺňajú hlavné zásady severskej chôdze. „Projekt na vytvorenie nordic-walkingových trás a produktu cestovného ruchu ako takého sme podali počas pandémie minulý rok, avšak bezúspešne. Tento rok sme podali nový projekt. V prípade, že bude úspešný, budeme môcť vytvoriť štyri nordic-walkingové trasy v troch rôznych lokalitách mesta,“ uviedla Obická.

Náučný chodník v nedotknutej prírode Horšianskej doliny by mal byť pokračovaním už existujúceho chodníka, ktorý spája Krškany s Horšou. „V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Tekov, Lesmi SR - odštepným závodom Levice a za pomoci pracovníka Tekovského múzea v Leviciach Vladimíra Smetanu plánujeme vytvoriť náučný chodník, ktorý bude viesť z Horše do Kmeťoviec, teda severnou časťou Horšianskej doliny,“ priblížila zámery samosprávy Obická. V tejto časti Horšianskej doliny existovali v minulosti tri mlyny. Dnes stojí iba jeden, ktorý je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Návštevníci doliny však môžu pozorovať aj pozostatky ostatných dvoch mlynov, a tiež jarkov, ktoré privádzali vodu. Keďže ide o lokalitu so štvrtým stupňom ochrany, celý proces si vyžaduje maximálnu spoluprácu s inštitúciami na ochranu prírody.

„V rámci poveternostných podmienok sa postupne snažíme jednotlivé lokality pripraviť na sezónu - vyčistiť od smetí, ponatierať osadené prvky a vyprázdniť ohniská. I napriek nášmu úsiliu čistiť tieto lokality sa pravidelne stáva, že jeden deň sú smeti vyzbierané a na ďalší deň to už nie je pravda,“ opísala situáciu Obická.