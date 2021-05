Kolaps muža († 59) v MHD otriasol Banskou Bystricou: Hrdinský zásah spolucestujúceho Vladimíra

V stredu tesne pred 19-tou hodinou prišlo mužovi v banskobystrickej MHD nevoľno a následne skolaboval. Podľa informácií Nového Času sa nešťastná udalosť stala v autobuse s číslom 24 medzi zastávkami Na Karlove - Sásová ihrisko.

Podľa polície bol muž pred niekoľkými dňami pozitívne testovaný na COVID-19 a mal nariadenú karanténu. V autobuse sa viezlo asi 30 ľudí, medzi nimi aj pracovník banskobystrického krajského operačného strediska Vladimír Dianiška, ktorý oživoval muža († 59) až do príchodu záchranárov. Banskobystričan však neskôr pri prevoze do nemocnice zomrel.

„Nášmu kolegovi z banskobystrického krajského operačného strediska Vladimírovi Dianiškovi skončila ťažká, 12-hodinová služba operátora na tiesňovej linke 155. Cestoval v MHD a zrazu videl, ako jeden z cestujúcich skolaboval.Dlhé minúty stláčal hrudník, a to až do príchodu záchranárov. Tí muža zaintubovali a uviedli do umelého spánku,“ píšu na svojej stránke záchranári, ktorí sú na Diša, ako ho volajú kamaráti a kolegovia, nesmierne hrdí. Neváhal totiž ani sekundu, aby pomohol a to mal za sebou náročnú službu s desiatkami volaní s pacientmi v tiesni.