Patrik vymyslel unikátne trasy pre milovníkov športu: S kolobežkou robí na mape psa, žirafu či slona

Pohyb so zvieracou podobou! Takto si spestril športovanie počas home office Patrik Mihálik (28) zo Šale. Kolobežkou totiž jazdí tak, aby na mape vytvoril podobu napríklad psa, mačky, žirafy či netopiera.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Trasy si vopred dobre plánuje a tvrdí, že takto to má hlbší zmysel. Do nevšedného hobby sa dokonca občas púšťa aj pešo. Nezvyčajný nápad Patrika (28) je nielen milý, ale aj nabáda k väčšiemu pohybu.„Pracujem ako SAP konzultant v Čechách a kvôli pandémii a tomu, že máme home office, som prišiel na chvíľku späť na Slovensko. Inak som študoval v Brne a už som tam skoro 9 rokov. Vo voľnom čase hrávam v ,bežnom režime' volejbal a bicyklujem,“ vysvetľuje mladík.

Nevšedná voľnočasová aktivita u neho odštartovala pohybovou výzvou v rámci práce.hovorí s úsmevom. A tak zobral mapu Šale, začal si ju otáčať všetkými smermi a skúšal v nej hľadať nejaké tvary.ukazuje mladý muž. Po pár úpravách pri volaní s kamarátmi trasu dokončili a nachystali. Využívali na to aplikáciu, kde si zakreslili trasu potrebnú na vytvorenie obrazca. „Pes je z najväčšej časti čisto po uliciach Šale,“ vysvetľuje.

Nosorožecv pláne

Z jednoduchej zábavky zakrátko vznikla vášeň. „Potom bola v rámci pracovnej pohybovej výzvy na jeden víkend nová výzva, a to nakresliť nejaké vzory, obrázky a podobne. Vďaka tomu si môjho psa všimli aj organizátori. Tak sme s kamošmi opäť virtuálne sadli pred mapu a hľadali niečo ďalšie, čo by šlo nakresliť. K výzve sa zrodili netopier, leňochod a mačka,“ spomína Patrik, ktorý sa portfólio rozhodol rozšíriť aj o ďalšie živočíchy.

V pláne, ale zatiaľ len náčrtom, sú pavúk, korytnačka a nosorožec,“ dodáva. Trasy majú okolo 10 - 15 km. „Na mape to pauzovaním píše cca 5 - 8 km. Hľadám to priamo v meste. Do veľkých rozmerov medzi mestami a dedinami sa mi zatiaľ nechce. Na kolobežke to trvá okolo hodiny, leňochod bol pešo a trval asi 3,5 hodiny,“ priblížil Patrik.