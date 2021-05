Alexko so SMA oslavuje veľký míľnik: Rok po podaní najdrahšieho lieku! Čo všetko sa zmenilo?

Pripomenuli si špeciálny deň! Alexko sa narodil so spinálnou svalovou atrofiou (SMA) 1. stupňa. Diagnóza rodinke marila všetky predstavy o normálnom živote, kým sa neudial zázrak po podaní najdrahšieho lieku. Chlapček je dnes ako vymenený.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Alexko sa narodil v júli 2018. Postupne však rodičov chlapčeka začalo znepokojovať, že sa sám nevie pretočiť na bruško. Koncom piateho mesiaca prestal aj zdvíhať nôžky. Vďaka podpore Slovákov už dnes jeho rodičia ukazujú, čo všetko zmenil najdrahší liek, ktorý mu podali v Budapešti.

"Presne pred rokom som dostal šancu lepšie žiť. Nebyť iba ležiaci a slabučký. Dostal som do tela náhradný gén. A to len vďaka pomoci vás všetkých.Vďaka lieku, ktorý som dostal, môžem sedieť na invalidnom vozíku a sám sa na ňom aj pohybujem. Takto sa viem hrať so svojou sestričkou, ale aj s inými deťmi," znejú dojímavé slová na sociálnej sieti Ďakujem za túto šancu, ktorú som od vás dostal," dodáva rodinka v mene bojovníka Alexka.