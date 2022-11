Spúšťa sa registrácia na ČSOB Bratislava Marathon, fanúšikovia sa môžu tešiť na zimnú sériu

Chcete si vychutnať jedinečnú atmosféru jedného z najväčších slovenských bežeckých podujatí? Preto neváhajte a čím skôr sa prihláste na niektorú z disciplín 18. ročníka ČSOB Bratislava Marathon 1. a 2. apríla 2023. Organizátori spustia registráciu už 3. novembra a do 31. decembra 2022 je možné získať najvýhodnejšie štartovné.

Druhú najvýhodnejšiu hladinu štartovného bude možné využiť do 28. 2. 2023. Maratónci, ktorí sa zúčastnili v minulosti aspoň na 10 ročníkoch bratislavského mestského maratónu, môžu využiť špeciálne štartovné 20 eur. Klienti ČSOB finančnej skupiny a zdravotnej poisťovne Dôvera majú vo vybraných disciplínach ČSOB Bratislava Marathon tiež zľavu.

„Prvých päť stoviek účastníkov na náš jarný bežecký sviatok už máme prihlásených, keďže predregistráciu na maratón a polmaratón za mimoriadne výhodnú cenu, ktorú sme spustili v apríli krátko po skončení predošlého ročníka, využilo 500 bežcov,“ informoval riaditeľ ČSOB Bratislava Marathon 2023 Jozef Pukalovič.

Tradičný bratislavský bežecký víkend bude dvojdňový. V sobotu 1. apríla (Hobby Day) si prídu na svoje najmä deti a príležitostní či rekreační bežci. Od 9.30 h sa uskutočnia preteky lezúňov, od 10.00 h budú nasledovať detské behy na tratiach od 300 do 800 m, o 14.00 h sa uskutoční minimaratón a Senior Run & Walk (4,2km) a úvodný deň vyvrcholí o 16.00 h „Desiatkou“, pretekmi na 10 km.

Nedeľný hlavný program (Race Day) sa 2. apríla začne o 9.00 h, na trať v centre Bratislavy vybehnú maratónci (42,195 km), polmaratónci (21,0975 km), maratónske i polmaratónske štafety. Okrem najlepších vo všetkých disciplínach a kategóriách ocenia organizátori i najrýchlejšieho nováčika v maratóne, polmaratóne a na desiatke, vyhodnocovať sa bude i najrýchlejší Bratislavčan i Bratislavčanka v maratóne, polmaratóne, na desiatke a v minimaratóne.

„Aj v tomto roku ponúkneme pretekárom niekoľko noviniek, ktoré budeme postupne predstavovať. Nielen účastníci, ale aj diváci sa môžu tešiť na viacerých zaujímavých ambasádrorov podujatia, s ktorými sa budeme až do začiatku podujatia spoločne venovať všetkému, čo sa behu týka. Naše nové motto je ´PripravSaNaZazitky´, čo má charakterizovať aktuálne práve 5-mesačnú cestu k ČSOB Bratislava Marathon,“ prezradil Jozef Pukalovič. „Pri vypĺňaní prihlasovacích formulárov by som už teraz chcel bežcov upozorniť na super novinku od generálneho partnera ČSOB (poisťovňa) – na úrazové poistenie SPIRIT, ktoré môžu bezplatne získať počas podujatia v rámci individuálnych disciplín.“

Čo približne čaká účastníkov ČSOB Bratislava Marathon 2023, môžete si pozrieť v oficiálnom videu z predošlého ročníka.

ČSOB zimná séria 2022/2023

Bežcom už roky slúži ako príprava na jarný bežecký sviatok v hlavnom meste ČSOB zimná séria v rôznych bratislavských mestských častiach. Jej aktuálny ročník 2022/2023 (celkovo trinásty) bude mať štyri edície. Mikulášska v Eurovea sa uskutoční 10. 12. 2022, trojkráľová 14. 1. 2023, valentínska 11. 2. 2023 a MDŽ edícia 11. 3. 2023. Na výber sú tradičné behy na 5 a 10 km pre dospelých plus detské behy na tratiach 300, 600 a 1000 m podľa veku.

„V tomto roku bude séria viac ako inokedy poňatá zábavnou formou, bežci sa môžu tešiť na viaceré špeciálne súťaže spojené s jednotlivými pretekmi," vysvetlil Jozef Pukalovič

ČSOB zimná séria 2022/2023 sa uskutoční nielen v klasickej, ale aj virtuálnej forme, ktorú organizátori spúšťajú primárne pre mimobratislavských bežcov. Celkovými víťazmi sa stanú najrýchlejší po sčítaní časov z jednotlivých pretekov. Vyhodnocovať sa bude klasický aj virtuálny formát pretekov.

Organizátori pripravili špeciálnu ponuku pre pretekárov, ktorí sa rozhodnú odbehnúť celú zimnú sériu v klasickej forme a prídu si podujatie užiť naživo! Zvýhodnená cena za všetky 4 diely je 50 eur pre dospelých a 15 eur pre deti.

Registrácia na prvý diel ČSOB zimnej série 2022/2023 sa začala už 1. novembra a hneď v úvodný deň sa prihlásilo vyše 100 bežcov. Zaregistrovať sa môžete tu.

Zimné halové tréningy

Na ČSOB Bratislava Marathon 2023 aj ČSOB zimnú sériu 2022/2023 sa môžu bežci v zime pripravovať i na tradičných tréningoch v atletickej hale Elán v Bratislave. Príprava pod vedením Romany Komarňanskej (RUNology.app) a Julie Shapiro sa začne v utorok 8. novembra a potrvá do 3. marca. Trénuje sa dvakrát v týždni – v utorok od 19.00 do 20.30 h a v piatok od 18.00 do 19.30 h.

Tréningy budú metodicky a koncepčne pripravené ako kombinácia intervalov a tréningov zameraných na zlepšenie mobility, sily a dynamiky. Cena za dovedna 32 tréningov je 240 eur. „Účastníci na prvom tréningu dostanú ako darček športové tričko Bratislava Marathon a čakajú na nich i ďalšie prekvapenia,“ informovala Bronislava Chrappa z organizačného tímu ČSOB Bratislava Marathon 2023. Voľných je už len posledných 20 miest.