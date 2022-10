Slovenskí florbalisti sa túžia na MS priblížiť k elite: Šestica panterov, dvaja Švajčiari

Po šiestich rokoch sa na najvyššie medzinárodné fórum vráti Peter Nehila z českého klubu Panthers Otrokovice.

Domáca najvyššia súťaž má štvorčlenné zastúpenie. Okrem najproduktívnejšieho hráča extraligy 2021/2022 Tomáša Kvasnicu (ŠK 1. FBC Florbal Trenčín) ho tvoria jeho tímový kolega z bránky úradujúceho slovenského majstra Jakub Klobučník a obrancovia Ladislav Mirt a Michal Miške, obaja z FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina.

Zo šestnástky „legionárov“ až štrnásti pôsobia na klubovej úrovni v Česku, z nich šiesti v tíme Panthers Otrokovice. V hostiteľskej krajine MS hrajú slovenský „Florbalista sezóny 2021/2022“ Michal Dudovič (SV Wiler-Ersigen) a Lukáš Ujhelyi (UHC Aligator Mallans). Kapitánom bude Michal Pažák z českého 1. SC Tempish Vítkovice.

Pravdepodobne sedem duelov

Slováci v základnej A-skupine, jednej z dvoch výkonnostne silnejších, začnú v sobotu 5. novembra o 15.00 h vo Winterthure proti Fínom. V nedeľu 6. novembra o 17.00 h sa v Zürichu stretnú s Nórmi. V utorok 8. novembra o 20.00 h budú vo Winterthure čeliť domácim Švajčiarom.

Prví dvaja z A-skupiny aj B-skupiny postúpia priamo do štvrťfinále. Tretí a štvrtí budú v stredu 9. novembra hrať „prelínacie“ osemfinálové play-off s prvými dvoma z C-skupiny a D-skupiny o prienik medzi najlepšie okteto. Štvrťfinálová fáza príde na rad vo štvrtok 10. novembra a v piatok 11. novembra, semifinálové boje v sobotu 12. novembra a finále v nedeľu 13. novembra o 15.45 h v Zürichu.

Na MS 2022 bude hrať 16 tímov. Za papierovo normálnych okolností Slováci absolvujú sedem zápasov počas deviatich dní trvania šampionátu.

Ambícia dosiahnuť rekord

Slováci na prelome septembra a októbra skončili na prípravnom podujatí 6 Nations Floorball Challenge v nemeckom Weissenfelse na druhej priečke. Pri rovnosti bodov s Lotyšmi o tom rozhodla ich prehra 1:4 vo vstupnom vzájomnom stretnutí. Po nej postupne zdolali Nórov 5:4, Dánov 4:2, Nemcov 8:2 a Poliakov 10:0.

„Zápasy nám ukázali, na čom ešte môžeme do štartu MS popracovať a čo máme zahrnúť do herného konceptu. Bolo vidieť, že chlapci na sebe poctivo robia najmä po kondičnej stránke. Výborný fyzický stav hráčov sa premietol aj do toho, že sme turnaj absolvovali bez zranení, viróz a podobných komplikácií,“ vyhlásil Radomír Mrázek.

Najproduktívnejším členom výberu vo Weissenfelse bol Tomáš Kvasnica s bilanciou 3+4. Nasledovali Michal Dudovič, Lukáš Ujhelyi (obaja 5+1) a Ladislav Gál (3+3). Hralo sa v experimentálnom formáte na 3 x 15 minút namiesto štandardných dvadsaťminútových tretín.

Pri absencii stabilne najsilnejšieho kvarteta krajín, čiže Švédska, Fínska, Česka a Švajčiarska, spomenutý výsledok odobril ambíciu slovenských florbalistov dosiahnuť na šampionáte v krajine helvétskeho kríža svoje historicky najlepšie umiestnenie.

Dosiaľ je maximom siedma pozícia z vlaňajších pre pandémiu o rok odložených MS vo Fínsku. Mužstvo SR vtedy v skupine o 5. – 8. priečku podľahlo Lotyšom 2:6 a následne prekonalo Estóncov 8:7 po predĺžení. O jednu pozíciu zlepšilo svoje umiestnenie z roku 2012.

„Kostra mužstva je zachovaná a podporená výborným tímovým duchom. Chcem vyzdvihnúť výbornú spoločnú vlnu smerom k vrcholu roka, na ktorom môžeme ukázať, že patríme vyššie a bližšie k prvej svetovej štvorke,“ uviedol Radomír Mrázek.

Povzbudivý kvalifikačný máj

Slovensko figuruje v mužskej kategórii na ôsmej pozícii v renkingu krajín podľa Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF). V máji sa na turnaji zóny EUR3 európskej kvalifikácie MS v talianskom Celane blyslo celkovým prvenstvom, keď vo finále úplne premiérovo zdolalo štvornásobného medailistu (0-1-3) z majstrovstiev sveta Česko, a to 5:4. Oba tímy v tej chvíli už mali istotu miestenky. Bilancia SR proti ČR dovtedy bola 0:10.

Záverečné sústredenie Slovákov pred odchodom na MS sa uskutoční 28. – 30. októbra v Trenčíne.

Program slovenskej florbalovej reprezentácie mužov v základnej A-skupine na majstrovstvách sveta 2022 vo Švajčiarsku (5. – 13. novembra, Zürich a Winterthur):

Sobota 5. novembra: Fínsko – SLOVENSKO (Winterthur, 15.00 h)

Nedeľa 6. novembra: SLOVENSKO – Nórsko (Zürich, 17.00 h)

Utorok 8. novembra: SLOVENSKO – Švajčiarsko (Winterthur, 20.00 h)

Nominácia Slovenska:

Brankári: Jakub Klobučník (ŠK 1. FBC Florbal Trenčín), Adam Kohút (Panthers Otrokovice/ČR)

Obrancovia: Šimon Hatala (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Jakub Košarišťan (FBC Ostrava/ČR), Kristián Kozák (Sparta Praha/ČR), Ladislav Mirt (FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina), Michal Miške (FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina), Michal Pažák (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Samuel Virga (FBŠ Bohemians Praha/ČR)

Útočníci: Vladimír Bačinský (Black Angels Praha/ČR), Michal Dudovič (SV Wiler-Ersigen/Švajč.), Matúš Gajdoš (FBŠ Bohemians Praha/ČR), Ronald Gašparík (Panthers Otrokovice/ČR), Ladislav Gál (FBC Ostrava/ČR), Jakub Grich (Panthers Otrokovice/ČR), Martin Grlický (Panthers Otrokovice/ČR), Samuel Kelemen (Panthers Otrokovice/ČR), Tomáš Kvasnica (ŠK 1. FBC Florbal Trenčín), Peter Nehila (Panthers Otrokovice/ČR), Lukáš Ujhelyi (UHC Aligator Mallans/Švajč.)

Náhradníci: brankári – Šimon Melega (FBŠ Bohemians Praha/ČR), Filip Vaško (FK Florko Košice), obrancovia – Patrik Bachan (ŠK Lido Prírodovedec Bratislava), Samuel Dávidek (FBK AS Trenčín), Matúš Štupák (FBC alkoholonline.sk Prešov), útočníci – Teodor Beriac (ŠK Lido Prírodovedec Bratislava), Richard Cvacho (FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina), Martin Kubovič (ŠK 1. FBC Florbal Trenčín), Martin Latka (FBK Nižná), Kamil Navrátil (FaBK ATU Košice)-

Realizačný tím:

Hlavný tréner: Radomír Mrázek, asistenti trénera: Karel Ševčík a Ján Purc, vedúci družstva: Stanislav Terez, lekár: Michal Karásek, kondičný tréner a masér: Lukáš Kovařík, kustód: Maroš Migo.