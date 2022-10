Chodecká legenda Matej Tóth: Bude z neho model?

Išlo mu to na pretekárskej dráhe a svoj štýl má aj na predvádzacom móle.

Olympijský víťaz z Ria v chôdzi na 50 km Matej Tóth (39) prijal výzvu moderatóra Fashion show, vo wellnes hoteli Kaskády pri Banskej Bystrici, Juraja Baču a vo svojom oblečení sa zahral na modela. Tóth zožal zaslúžený potlesk a dokázal, že má obrovský zmysel pre humor.

Na tradičnej jesennej Fashion show bol bývalý olympionik aj s manželkou Lenkou. Vrcholom večera bola prehliadka Fera Mikloška, ale na podujatí boli modely aj od takých návrhárok, akými sú Ida Sándor, Zuzana Haková a Božena Petrášová. Nádherné modely predvádzali okrem iných Lucia Hablovičová, či Karin Majtánová, obom v hľadisku tlieskala herečka Zuzana Vačková.

Tóth prijal hodenú rukavicu a na Bačovu výzvu vyšiel na mólo. „Na moje prekvapenie to bolo celkom príjemné. Bol som z toho nervózny, ale zvládol som to. Atmosféra ma pohltila,“ povedal na úvod pre Nový Čas Matej Tóth.



Aj keď jeho prvá skúsenosť s módnou prehliadkou dopadla dobre, na úlohu modela sa necíti: „Asi by to muselo mať vznešenejší význam ako komerčná prehliadka. Nie je to jednoduché a nebolo by to prirodzené. Na dobrú vec by som sa ale dal nahovoriť.“

Na spoločných prechádzkach s rodinou sa mu v minulosti stávalo, že ho ostatní museli brzdiť. „Prirodzene mám rýchlosť v sebe, ale teraz to pomalšie skúšam s manželkou a psíkom,“ zasmial sa Matej a prezradil koľko kilometrov našliapal počas športovej kariéry. „Bolo to okolo 125 000.“

Hoci tretry zavesil na klinec po vlaňajšej olympiáde, stále si dáva do tela. „Chodím si stále zašportovať, tých šesť-sedem kilometrov psík zvládne. Denne sa snažím, aby som spravil cez 10 000 krokov. Ak k tomu ešte prirátam bicykel a kolieskové korčule, pohybu mám dosť,“ uzavrel riaditeľ Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica.