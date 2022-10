Rusmi zajatá basketbalistka už stráca nádej: Bojím sa, že na mňa v USA zabudli

Americká basketbalistka Brittney Grinerová prežíva v ruskom väzení najťažšie chvíle v živote.

Povedala to v telefonáte so svojou manželkou Cherelle Grinerovou s tým, že sa obáva o svoju budúcnosť. V auguste ju odsúdili na deväť rokov za prechovávanie drog, na konci októbra ju čaká odvolací proces.

Manželka dvojnásobnej zlatej olympijskej medailistky pre zámorskú televíziu CBS citovala slová svojej partnerky z ich telefonického kontaktu: "Cítim sa, akoby môj život už nemal zmysel. Bojím sa, že na mňa v Amerike zabudli. Nikto nevidí, že sa odtiaľto potrebujem dostať preč?"

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa už dlhšie snaží o návrat basketbalistky späť do USA, no konkrétne informácie o prípade neposkytla. "Prezident Biden robí pre návrat Brittney maximum. Problémom je, že je tu aj druhá strana. Počula som v jej hlase, že nie je v poriadku. Bol to pre mňa najznepokojivejší rozhovor v živote," uviedla podľa AP Cherelle Grinerová.