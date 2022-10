Ambasádor Tipos Národného behu Devín Matej Tóth: S deťmi mám za sebou 4 km maratón

Športový klenot na Slovensku. Presne takýto prívlastok má Tipos Národný beh Devín - Bratislava. Už 74. ročník populárneho podujatia sa v hlavnom meste uskutoční v nedeľu 9. októbra. Jeho ambasádorom je zlatý olympijský medailista z Ria 2016 a dnes športový funkcionár Matej Tóth (39).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V rozhovore pre Nový Čas Tóth prezradil, ako veľmi sa mu zmenil život po skončení aktívnej športovej kariéry, ale aj to, či má v súčasnosti ako funkcionár Dukly Banská Bystrica viac času na rodinu.

Beh Devín je športový klenot na Slovensku, čo znamená toto podujatie pre vás?

Mám veľmi rád podujatia, kde nejde v prvom rade o výkony a výsledky, ale hlavne o pozitívnu emóciu. Práve tradičné masové behy emócie vyvolávajú. Keď som aj v minulosti absolvoval kúsok z tohto behu Devín, bolo to pre mňa úžasné. Atmosféra bola skvelá a hlavne, keď vidíte tie decká, ako sa snažia bežať, ale aj ľudí rôznych vekových kategórií... Všetkých ten beh napĺňal a to je to najlepšie, čo môžete vidieť a zažiť

Ako ambasádor podujatia ste pripravili výzvu „predbehni olympijského šampióna“, tak ako to bude prebiehať? Pôjdete chôdzou a ostatných necháte behať?

Chôdzou by to už bolo veľmi náročné (smiech). Dali sme si nejaké tempo. Budem akýsi vodič, ktorý pôjde stanoveným tempom, zhruba 5 minút na kilometer. Každý, kto bude predo mnou, si potom bude môcť povedať, že porazil olympijského víťaza. To tempo je také, že by ma mali predbehnúť aj decká v určitej vekovej a výkonnostnej kategórii. Ale nebude to zase úplne jednoduché.

Absolvovali ste pred behom špeciálny tréning? Ako sa vôbec udržiavate vo forme?

Špeciálny nie, ale snažím sa, aby pohyb bol bežnou súčasťou môjho týždňa. Hlavne tým, že som skončil v kancelárii, tak vnímam pohyb aj zo zdravotného hľadiska. Keď mám málo času na pohyb, tak to hneď cítim. Snažím sa preto obuť si maratónky aspoň trikrát do týždňa.

Čo vy a funkcionárska činnosť, ktorú momentálne vykonávate? Už je to rok...

Ušlo to veľmi rýchlo. Myslím, že sa nám podarilo veľa dobrého pre podmienky športovcov v Dukle, ale aj celkovo pre slovenský šport. Najviac vyčnieva určite zlatá olympijská medaila Petry Vlhovej. Sú tam svetlé okamihy, ktoré ma napĺňajú a dávajú mi motiváciu ďalej bojovať.

Akým spôsobom sa vám vlastne zmenil život po ukončení aktívnej športovej kariéry?

Každý deň v živote funkcionára sa nájdu nové výzvy, ktoré život prináša. Aj športové, aj čo sa týka infraštruktúry, správy majetku či ekonomických vecí. Na druhej strane každý úspech, ktorý náš športovec dosiahne, ma teší rovnako, ako keby bol môj.

Vediete k behu aj svoje dcérky?

Snažím sa ich motivovať k športu ako takému, do toho patrí aj beh. Minulý týždeň sme absolvovali minimaratón v Košiciach. Boli to 4 km, ktoré zvládli. Do profesionálneho športu ich však nenútim, to nemá význam, ale chcem, aby mali športovú gramotnosť. Robíme spolu rôzne hry či disciplíny. Potom je to už na nich, či sa budú chcieť športu venovať viac.

Máte ako športový funkcionár na rodinu viac času?

Ťažko povedať. Keď to spočítam, tak možno ani nie. Ale je to lepšie v tom, že som takmer každý deň doma a môžeme si spolu prebrať veci. Som rád, že môžeme absolvovať aj spoločné víkendy pri športových aktivitách. Pri aktívnej kariére to boli často intenzívne odlúčenia, no neskôr som sa deťom mohol venovať zase viac. Teraz je však kontakt s deťmi pravidelnejší, čo si myslím, že je aj pre ne lepšie.

PREDBEHNITE OLYMPIJSKÉHO VÍŤAZA

Kto sa môže pochváliť tým, že predbehol olympijského víťaza Mateja Tótha? Takúto možnosť bude mať každý, kto sa v nedeľu 9. októbra o 10.00 hod. postaví na štart „Malého Devína“ približne na 2,5-kilometrovej trati spod Mosta Lanfranconi do centra Bratislavy. Milá iniciatíva bude totiž súčasťou 74. ročníka Národného behu. Pripravili ju organizátori zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení mesta Bratislavy.