Zákernej chorobe vzdorovala päť rokov: Zomrela legenda († 37) univerzitného basketbalu

V roku 2015 diagnostikovali legende univerzitného tímu Texas Longhorns rakovinu pŕs, práve táto zákerná pliaga sa napokon stala Jacksonovej osudnou. Vo svojej športovej kariére pokračovala napriek náročnej liečbe. Spod košov sa rozhodla definitívne odísť až o päť rokov neskôr.

Novinkou pre Tiffany mala byť v nadchádzajúcej sezóne pozícia hlavnej trénerky univerzitného tímu Willey College. „Bola z tejto príležitosti nadšená. Bude tak veľmi chýbať. Naša najhlbšia sústrasť patrí jej rodine,“ uviedol tréner Vic Schaefer.

Former WNBA player and Texas Longhorns legend Tiffany Jackson has died after battling cancer. She was only 37. 💔 #RIP https://t.co/3fTNsFr0To