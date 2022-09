Strelkyňa Rehák Štefečeková zabojuje na MS o medailu i miestenku na OH: Po neúspechu som v pozore!

Chce si napraviť chuť! Olympijská víťazka z Tokia 2020 v trape Zuzana Rehák Štefečeková (38) sa po štyroch rokoch opäť predstaví na majstrovstvách sveta. Tie už zajtra štartujú v chorvátskom Osijeku, kde bude skúsená strelkyňa bojovať nielen o cenný kov, ale ak skončí do štvrtého miesta, tak získa aj miestenku na letné hry 2024 v Paríži.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Úspešnej slovenskej strelkyni sa pred mesiacom nepodarilo v cyperskej Larnake prebojovať do finále majstrovstiev Európy, preto je pred svetovým šampionátom v Chorvátsku vo väčšom strehu. „Európa ma dala tak trochu do pozoru. To, že som olympijská medailistka, ešte neznamená, že stačí, ak prídem na preteky a všetko pôjde samo od seba. Musím každý jeden terč tvrdo odmakať,“ povedala Rehák Štefečeková, ktorá vopred na medailu nemyslí.

MAŤ DOBRÝ POCIT

„Nikdy vopred nehovorím o zisku medaily. Chcem hlavne dobre zastrieľať a byť sama so sebou spokojná,“ pokračovala Zuzana, ktorá vie, že v hre sú aj olympijské miestenky do Paríža. „Bolo by super získať miestenku v predstihu. Ak sa to nepodarí, tak budem mať ďalšie šance budúcu sezónu.“

FORMU LADILA DOMA

Zuzana v príprave na MS dolaďovala formu na Slovensku, keďže strelnica v Sielnici má podobné parametre ako tá chorvátska. „Vždy sa snažíme nájsť strelnicu, ktorá je dosť podobná tej, na ktorej bude šampionát. Sielnica a Osijek sa podobajú v tom, že tam je les a keď vyletí terč, tak je väčšinu času na tmavom pozadí a to je pre mňa osobne veľká výhoda. Nemám rada, ak to lieta rovno do oblohy,“ doplnila Rehák Štefečeková.

NA MS ŠLA AUTOM

Zuzana sa do dejiska šampionátu presunula autom z Bratislavy a spoločnosť jej robil strelec Michal Slamka, ktorý sa tiež predstaví na podujatí. „Za volantom sme sa vystriedali, cesta nebola dlhá a náročná,“ dodala s úsmevom.