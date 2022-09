Prepisuje sa história slovenského basketbalu! Levice delí krok od Ligy majstrov

Úradujúci slovenský basketbalový majster Patrioti Levice zostal v hre o postup do skupinovej časti Ligy majstrov 2022/2023.

Zverenci trénera Michala Madzina totiž na kvalifikačnom turnaji v španielskej Málage po maďarskom tíme Egis Körmend zdolali aj fínskeho šampióna Kauhajoki Karhu Basket 81:57 a pred sebou majú už iba jedného súpera - v nedeľu 25. septembra absolvujú duel proti domácemu klubu Unicaja Málaga.

Levičania počas celého semifinálového duelu viedli. "Po stredajšom štvrťfinále sme urobili maximum pre to, aby sme sa na Karhu pripravili. Samozrejme, všetko v rámci časových a ostatných možností, ktoré sme mali. Podarilo sa nám to, tešme sa z toho a urobme maximum, aby sme sa pripravili aj na nedeľu," povedal kouč Michal Madzin podľa webu basketliga.sk.

Najlepším strelcom levického kolektívu bol so sedemnástimi bodmi Ben Kovac. "Možno sme čakali, že budú viac dávať trojky. Nechcem povedať, že sme sa toho báli, ale mali sme pred tým rešpekt. Naša defenzíva bola dobrá a už sme si to potom nenechali zobrať. Zatiaľ to bol náš najlepší zápas."

„Hrali sme kolektívne, aj keď vypadol Draško Kneževič po lakti a začal krvácať. Pomáhali sme si, Miha Lapornik išiel na jednotku. Nebáli sme sa, nedostali sme nejakú väčšiu bodovú šnúru a do konca sme bojovali," zhodnotil.

Spomenutý rozohrávač Kneževič vynechal podstatnú časť druhej štvrtiny, napriek tomu v súboji nazbieral 14 bodov. Po polčasovej prestávke bol basketbalista z Bosny a Hercegoviny rozhodujúcim faktorom na palubovke.

"O tom sa ani pol sekundy nedá pochybovať. To, ako všetci bojovali, jeden pre druhého, to je pridaná hodnota. Je tu prajná atmosféra v tíme, to je dôležité. Som rád, že všetko, čo na palubovke robíme, je s neskutočným nasadením. Vždy sa to musí rozhodnúť na ihrisku. Teší ma, že sa sústredíme len na to,“ pokračoval tréner Madzin.

Víťaz turnaja v Málage sa kvalifikuje do skupinovej časti LM a predstaví sa v G-skupine v spoločnosti francúzskeho JDA Dijon Basket, talianskeho Dinama Sassari a gréckeho PAOK Solún. Ak si Patrioti nevybojujú v Málage miestenku v skupine LM, pokračovať budú v Európskom pohári FIBA. Od postupu do LM delí Levičanov už len jeden duel.

"Je to odmena za všetko, čo sme doteraz urobili. To, čo sme odmakali, tak sa nám v týchto zápasoch vracia. Všetko ide od toho, ako sa do stretnutia vložíme, že to ako tím odrobíme,“ doplnil kormidelník Madzin.

Krídelník Martin Bachan doplnil: "Sme radi, išli sme sem s tým, aby sme odohrali dobré zápasy. Nečakali sme, že to až takto dobre vyjde v náš prospech. Zatiaľ to bude určite vrchol mojej basketbalovej kariéry. Tešíme sa na túto konfrontáciu a verím, že podáme dobrý výkon. Uvidíme, ako to dopadne.“

A čo hovorí Kovac na nedeľňajšieho súpera zvučného mena? "Nik to možno nečakal, ale my sme si verili. Takéto stretnutie, ktoré nás čaká, si možno v kariére zahráme len raz.“