Zomrel pri tom, čo tak veľmi miloval: Svet prišiel o jedného z najlepších surférov († 24)

Vo veku 24 rokov zomrel americký majster sveta v surfovaní Kalani David.

Američana považovali za jeden z najväčších talentov v surfovaní. Okrem vĺn si užíval takisto na skateboarde. „Ak by šlo o život a mal by som si vybrať medzi týmito športami, vybral by som si smrť,“ povedal kedysi Kalani David v jednom z rozhovorov.

Medzi profesionálmi sa objavoval už od svojich štrnástich rokov. Tomu, čo miluje, sa venoval napriek nepríjemnému ochoreniu - Wolffov-Parkinsonov-Whiteov syndróm. Práve na toto ochorenie zrejme doplatil. Podľa blízkeho priateľa sa ráno vybral surfovať, no z vĺn sa už živí nevrátil.