Vodný slalomár Matej Beňuš ukončil sezónu na bronzovej priečke: Dovolenka? Nie, robím taxikára

Má po sezóne! Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš (34) obsadil cez víkend siedme miesto vo finále C1 na záverečných pretekoch v španielskom Seu d’Urgell. V celkovom hodnotení Svetového pohára obsadil konečné tretie miesto, čím si splnil svoj osobný cieľ.

K absolútnej spokojnosti mu však chýbalo pódiové umiestnenie. Denníku Nový Čas prezradil, že žiadna dovolenka sa konať nebude, vracia sa totiž do reality a každý deň ho čaká ranný viac ako hodinový rozvoz troch synov do škôl či škôlky!

Beňuš sa ako jediný slovenský slalomár dostal v tomto skončenom ročníku v celkovom hodnotení Svetového pohára na stupne víťazov, čím zachránil česť najúspešnejšieho športu pod Tatrami v samostatnej ére.

„Musím povedať, že som spokojný so sezónou. Pravidelne som sa na podujatiach dostával do finále, k absolútnej dokonalosti mi chýbalo pódiové umiestnenie na pretekoch. Vždy to bolo o pár stotín, alebo som urobil nešťastný ťuk na bránke,“ povedal na úvod pre Nový Čas Beňuš, ktorý vlani v októbri podstúpil aj plastiku pravého kolena, aby stihol absolvovať túto sezónu.

KOLENO TROŠKU CÍTIL

„Na začiatku som koleno ešte v lodi trošku cítil, musel som sa pred pretekmi viac rozcvičiť, aby som bez problémov pokľakol do lode, ale inak ma to nelimitovalo,“ pokračoval strieborný olympijský medailista z brazílskeho Ria 2016.

Na otázku, či sa po náročnej sezóne chystá s rodinou na zaslúženú dovolenku, odvetil: „Moja dovolenka je návrat do reality, takže na dovolenku sa nechystám. A po sezóne sa mi ani cestovať veľmi nechce. Som rád, že sa môžem venovať rodine a tráviť čas s nimi."

„Mám troch synov, dvaja chodia do školy a štvorročný do škôlky, takže robím ráno taxikára. Vyše hodiny mi trvá, pokiaľ ich po Bratislave rozvozím, a poobede ich zase musím pozbierať,“ zasmial sa skúsený slalomár.

BOJ O PARÍŽ

Matej už koncom roka plánuje začať prípravu na dôležitú budúcu sezónu. „Ešte sme sa detailne o tom s trénerom nebavili, ale určite koncom roka odštartujem prípravu. Budúci rok bude dôležitý, keďže sa bude bojovať o miestenku na olympiádu 2024 do Paríža,“ dodal Beňuš.