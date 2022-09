Takúto oslavu nečakal nikto: Bojovníčka po výhre ukázala prsia!

Takýto scenár nečakal nikto. Turnaj Bare Knuckle Fighting Championship bol ozvláštnený o poriadne chúlostivú udalosť. Skúsená Austrálčanka sa zo svojho víťazstva nad súperkou z Thajska tešila poriadne netradične!

Po dominantnom výkone pri svojej premiére Emeryová vyskočila na laná a prítomným divákom ukázala svoje nahé prsia! Zaskočení ostali aj samotní komentátori galavečera. „Zaujímavá oslava. Takú som ešte nevidel,“ zmohol sa po chvíľke mlčania povedať jeden z nich.

Welp, thats one way to celebrate a win. Welcome to BKFC! 🙈👀



“Interesting celebration, haven’t seen that one before” pic.twitter.com/cWT5TeUo1X