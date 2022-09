Svet boxu sa ponoril do smútku: Zomrel muž († 78) s najtvrdším úderom v histórii ťažkej váhy

Práve Ali proti nemu dokázal v roku 1977 obhájiť tituly WBA a WBC v ťažkej váhe. Následne spomenul aj jeho tvrdú ranu. „Earnie ma zasiahol tak silno, že to otriaslo aj mojimi príbuznými v Afrike," uznanlivo vtedy prehlásil slávny boxer.

Earnie Shavers vo svojej bohatej kariére z 89 zápasov uspel v 74 (68 z nich spôsobom K. O.). Titul v ťažkej váhe však nezískal ani na druhý pokus, keď podľahol Larrymu Holmesovi.

Robustný Američan Earnie Shavers, ktorý mal desať detí, umrel vo štvrtok 1. septembra. Stalo se tak len deň po jeho 78. narodeninách. Informáciu priniesol web New York Post. Príčina smrti zatiaľ nie je známa.

One of the hardest punchers in boxing history 💥



Earnie Shavers has sadly passed away at the age of 78. RIP Champ 🙏 pic.twitter.com/0TFkRWaLob