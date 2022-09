Bizarný šampionát vo Veľkej Británii: Wrestleri bojovali v hnedej omáčke

Oficiálny názov podujatia znie World Gravy Wrestling Championship. V britskom Lancashire sa nedávno uskutočnil už 12. ročník tohto netradičného šampionátu. Medzi mužmi sa z víťazstva tešil Lloyd „Ali G“ Clarkson, spomedzi žien triumfovala Imogen „Hippy Chick“ Youngová.

A čo sa vôbec hodnotí? Zápasníci bojujú v univerzálnej hnedej omáčke. Princípom je čo najviac sa zašpiniť, ale u porotcov zohrá podstatnú rolu takisto kostým či efektné pohyby. Tento rok uvarili pre potreby podujatia neskutočných 2500 litrov omáčky. Samotná akcia sa vo Veľkej Británii teší pomerne veľkej obľube verejnosti a médií.

Gravy anyone? Check out these wrestlers at the World Gravy Wrestling Championships in The United Kingdom. pic.twitter.com/mKWgU08sDD