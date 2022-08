Určite chcel McGregor toto video zdieľať? Intímne chvíľky s priateľkou!

O kontroverznosti írskeho bojovníka nemožno čo i len chvíľku pochybovať. Jeho príspevky prakticky zakaždým vytvárajú vlnu záujmu a výnimkou nie je ani ten najnovší. Conor McGregor síce video krátko po uverejnení vymazal, avšak jeden z fanúšikov si ho stihol uložiť, preto sa internetom rýchlo šíri ďalej.

Bývalý šampión prestížnej organizácie UFC si užíva voľné chvíle na svojej lodi Lamborghini, ktorú mimochodom vlastní iba niekoľko ľudí na svete. A väčšina sledujúcich sa zhodla, že užíva zrejme doslova! Na videu je vidieť Dee Devlinovú, priateľku írskeho bojovníka, s ktorou si zjavne užíva intímne chvíle, respektíve má snahu o to, aby to tak vyzeralo. Nuž, názor si spravte sami...

Did Conor McGregor really just post himself getting head on IG story? 😭 pic.twitter.com/3VQc6qk4mm