Slávny boxerský šampión v problémoch: Bývalý olympijský víťaz čelí dvom závažným obvineniam

Dve ženy obvinili bývalého amerického boxera a majstra sveta v superťažkej hmotnostnej kategórii Georgea Foremana (73) zo sexuálneho napadnutia v 70. rokoch minulého storočia. Foreman tieto obvinenia kategoricky poprel.

O žalobe informovali magazín People a portál TMZ. Denise S. tvrdí, že Foreman ju niekoľkokrát znásilnil v roku 1976. Útoky podľa nej trvali, keď mala trinásť až šestnásť rokov. Gwen H. uviedla, že mala pätnásť, keď ju boxer začal obťažovať. Jej otec pracoval pre Foremana a ten sa údajne vyhrážal, že ho vyhodí, keď sa nebude podvoľovať.

Obe ženy žiadajú v Los Angeles proces pred porotou. „Už šesť mesiacov sa dve ženy snažia vymámiť milióny dolárov odo mňa a od mojej rodiny. Lživo tvrdia, že som ich pred 45 rokmi sexuálne obťažoval. Neoblomne a kategoricky odmietam tieto obvinenia," povedal Foreman v stanovisku pre noviny New York Times.

Foreman sa na OH 1968 stal olympijským šampiónom. O päť rokov neskôr knokautoval v druhom kole Joea Fraziera a získal titul profesionálneho majstra sveta v najťažšej váhe. Ten stratil v roku 1974, keď ho v slávnom súboji „Rumble in the Jungle" vo vtedajšom Zaire (dnes Konžská demokratická republika, pozn. red.) pokoril Muhammad Ali. V roku 1994 sa vo veku 45 rokov vrátil na trón triumfom nad Michaelom Moorerom a dodnes je najstarší majster sveta v superťažkej váhe. Kariéru ukončil ako 48-ročný po prehre so Shannonom Briggsom s bilanciou 76 víťazstiev (68 KO) a päť prehier.