Ledecká dala zabudnúť na neúspešné MS v Eugene, Zapletalovej došli sily

Slovenská bežkyňa Daniela Ledecká si na atletických ME v Mníchove zaistila postup do semifinále na 400 m prek. V druhom rozbehu finišovala tretia výkonom 56,98 s.

Druhej Slovenke v súťaži sa naopak nedarilo, Emme Zapletalovej v závere III. rozbehu došli sily a dokončila na 8. mieste za 58,65.

Ledecká si postup zabezpečila po tuhom boji v závere. Do cieľovej rovinky vstúpila na tretej priečke, v špurte ju dokázala predstihnúť Švajčiarka Yasmin Gigerová, no Ledecká sama dokázala predbehnúť o päť stotín sekundy Talianku Lindu Olivieriovú i Španielku Carlu Garciovú. Dala tak zabudnúť na neúspešné MS v Eugene, kde po technickej chybe na prekážke nedobehla svoj rozbeh.

Semifinalistku z OH v Tokiu Zapletalovú postihlo v príprave zranenie, pre ktoré nemohla na MS štartovať, hoci mala splnený limit. Na ME sa ukázalo, že sa ešte nedokázala vrátiť do svojej vrcholnej formy a na záverečnej stovke nedokázala konkurovať súperkám. Čas 58,65 je napriek tomu jej výkon sezóny.

Súťaž bude pokračovať vo štvrtok. Semifinále je na programe po 11.55 h.



ME v Mníchove - výsledky:

Ženy

400 m prek. - II. rozbeh: 1. Carolina Krafziková (Nem.) 54,32 s, ..., 3. Daniela LEDECKÁ (Nem.) 56,98.

III. rozbeh: 1. Nikoleta Jíchová (ČR) 55,93 s, ..., 8. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 58,65.

Postúpil aj Baluch

Slovenský reprezentant Matej Baluch postúpil z rozbehov do semifinále 400 m prekážok. V druhom zo štyroch rozbehov finišoval tretí výkonom 50,49 s, za osobným rekordom z mája zaostal o 28 stotín sekundy. Do štvrtkového semifinále postupovali z každého rozbehu traja najlepší, ďalej idú aj najlepší dvaja s časom. V rovnakej disciplíne sa nedarilo skúsenému Martinovi Kučerovi, ktorý v prvom rozbehu skončil piaty časom 50,82 s. Na prienik ďalej bol v jeho prípade potrebný výkon aspoň 50,09 s.

Tri semifinálové behy na 400 m prek. mužov sú v Bavorsku na programe vo štvrtok predpoludním, finále s osmičkou najlepších príde na rad v piatok 19.8. večer o 22.00 h.