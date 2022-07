Zaneprázdnená Kuzminová nevie, čo skôr, ale priznáva: Biatlon mi chýba, ale...

Hoci kariéru ukončila pred tromi rokmi, stále je v jednom kole. Funkcionárči, pomáha mladým talentom. V nedeľu spolu so zlatým chodcom Matejom Tóthom (39) zase zapálila oheň na slávnostnom otvorení Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici.

Trojnásobná olympijská víťazka v biatlone a dvojnásobná mama Anastasia Kuzminová (37) priznáva: „Aktívny šport mi veľmi chýba!“

Kuzminová je známa tým, že všetko robí naplno. „Odmalička som športovala nadštandardne. Vždy som mala osemhodinovú záťaž šesť dní v týždni. Fyzická záťaž mi chýba, ale učím sa pracovať so psychikou,“ povedala pre Nový Čas biatlonová hviezda.

Nasťa má syna Jeliseja (15) a dcéru Olíviu (7). Po materskej dovolenke sa zakaždým dokázala vrátiť na vrchol. „Deti sú súčasťou môjho športového príbehu. Keď som odchádzala na preteky, držali mi palčeky a prosili, aby som im priniesla medailu,“ usmiala sa pri spomienke Nasťa.

Pozitívum po skončení kariéry vidí v tom, že trávi viac času s rodinou. „Chodíme na túry po krásnych slovenských horách. Keď potrebujem vypnúť, idem korčuľovať, bicyklovať, alebo bežkovať... Teším sa, že konečne môžem vyraziť aj na zjazdovky. Počas kariéry som to mala prísne zakázané,“ pokračovala rodáčka z ruského Ťumeňa, ktorá je pracovne vyťažená až-až.

„Som súčasťou mnohých športových projektov. Ide hlavne o EYOF. Je to podujatie, kde môžeme prezentovať Slovensko. Zároveň podporíme mládež, lebo to je naša budúcnosť. Venujem sa aj Kuzmina Teamu, a to ako konzultantka-poradkyňa. Taktiež pracujem vo Výkonnom výbore Slovenského olympijského a športového výboru,“ uzavrela športovkyňa.