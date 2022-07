Očakávaný vrchol večera UFC trval iba 15 sekúnd: Angličan opúšťal klietku na vozíku

Anglický veľký muž si takto koniec večera rozhodne nepredstavoval. Tom Aspinall sa hneď v úvode duelu pokúsil kopnúť svojho súpera do nohy, ale vzápätí sa sám s bolestivou grimasou porúčal k zemi. Pri pohľade na zápasníka držiaceho sa za koleno bolo jasné, že pokračovať môcť nebude. Z klietky ho vo finále odviezli na vozíku.

Okrem prehry musí vychádzajúci hviezdu MMA trápiť aj fakt, že ho čaká dlhá rekonvalescencia. Podľa prvých informácií má Angličan podozrenie na pretrhnutý predný krížny väz. Ak sa obavy potvrdia, od zmiešaných bojových umení si na dlhší čas odpočinie.

Awful … Tom Aspinall suffers a knee injury just seconds into the main event #UFCLondon pic.twitter.com/C9KiF8WjE6