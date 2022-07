Najsexi atlétka sveta Nemka Schmidtová: K trom miliónom lajkov chce aspoň finále

Vie ako sa zviditeľniť! Nemecká bežkyňa Alica Schmidtová, z ktorej v roku 2017 urobil austrálsky magazín Busted Coverage najsexi športovkyňu sveta, sa aj na svetovom šampionáte v Eugene zviditeľňuje inak ako na atletickom ovále. V posledný deň šampionátu pobeží v štafete Nemecka na 4 x 100 m. Tesne predtým zverejnila na svojom instagramovom profile krátke video zo svojho tvrdého tréningu.

Plavovláska, ktorej popularita vzrástla na Instagrame z 30 000 priaznivcov na viac ako 3 milióny, dúfa, že urobila všetko pre to, aby k miliónom lajkov pridala lepší výsledok ako pri svojom prvom štarte v Eugene!

Zmiešaná štafeta Nemecka na 4 x 400 m nezabehla výkon, ktorým by sa prebojovala do finále. „Nie je to výsledok, ktorý sme chceli v zmiešanej štafete 4×4 a vieme, že sme schopní oveľa viac,“ napísala vtedy Schmidtová, ktorá pridala, že na 4 x 100 m by to mohlo byť lepšie.

„Vždy bolo mojím cieľom posúvať svoje limity,“ dodala ešte kráska, ktorá o trochu viac ako v atletike boduje v modelingu. Vlani bola na milánskom týždni módy tvárou značky Boss.