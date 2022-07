Adrenalín patrí k príprave Petry Vlhovej: Lyžiarka pokorila aj Gerlach

Už zarezáva naplno. Presne podľa plánu, ktorý si najlepšia slovenská lyžiarka Petra Vlhová so svojím tímom narysovala hneď po skončení predošlej zimy. Tréningovú drinu prekladá dovolenkami s priateľom, svadbou kondičného trénera, ale aj adrenalínom, ktorý do jej prípravy už roky patrí.

Tento rok sa o potrebnú dávku postaral výstup na najvyšší vrch Slovenska, 2 655 m vysoký Gerlach.

Veru, olympijskej víťazke v slalome neodolal ani tento tatranský štít, na ktorý vyliezla s partiou kamarátov a členov svojho tímu, medzi ktorými nechýbal ani jej tréner Švajčiar Mauro Pini, ktorý je známym milovníkom aj tých najvyšších kopcov a ktorého nadchla krásna príroda Tatier s vysokohorskými plesami a so skalnatým terénom.

„Najlepší výstup, najlepšia partička a skoro najlepšie počasie,“ napísala Liptáčka k sérii fotografií z výstupu na svojom instagramovom profile. Vyžaruje z nich dobrá nálada, ktorá ľudí okolo našej najlepšej športovkyne súčasnosti sprevádzala cestou hore až na samý vrchol Gerlachovského štítu, ale aj cestou dole.

Petra je v týchto dňoch doma na Slovensku, no už v sobotu 23. júla zamieri - aj to presne podľa vopred dohodnutého plánu prípravy - do švajčiarskeho strediska Saas-Fee, ktoré je označované za perlu Álp. Tam vo výške okolo 3 600 m nad morom sa na miestnom ľadovci už dostanú k slovu aj lyže.