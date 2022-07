Obrovský úspech: Monika Chochlíková získala zlato na Svetových hrách

Slovenská bojovníčka v thajskom boxe Monika Chochlíková sa stala v nedeľu v Birminghame víťazkou Svetových hier v kategórii do 51 kg. Členka VŠC Dukla Banská Bystrica sa stala historicky šiestym zástupcom či zástupkyňou Slovenska so zlatom z vrcholného podujatia v neolympijských športoch.

Chochlíková si vo finále poradila s Meriem El Moubarikovou z Maroka na body. Slovenská reprezentantka uspela v každom z troch kôl a celkovo u rozhodcov vyhrala 30:27. Informoval o tom portál olympic.sk.

V boji o zlato sa stretli posledné dve majsterky sveta. Chochlíková získala zlato na MS vlani v decembri, májový šampionát, ktorý ovládla Maročanka, potom vynechala a sústredila sa na Svetové hry. "Ráno to nevyzeralo bohvieako. Dve hodiny pred zápasom ma naplo a vracala som. Rozmýšľali sme s tímom, či zápas nezrušíme. Povedali sme si však, že už keď som sa do finále dostala a pre účasť v ňom veľa odtrpela a prešla si náročným obdobím vrátane diét, tak na súboj nastúpim. Chcela som to risknúť a aj keby ma súperka zdolala, mohla som si povedať, že som urobila pre úspech maximum. Napokon sa však všetko zlé na dobré obrátilo. Vyšlo to, mám zlato," tešila sa po zápase Chochlíková.

Slovenskí športovci doteraz získali na Svetových hrách 27 medailí, z toho šesť zlatých. Poslednú pred Monikou Chochlíkovou vybojovali v roku 2009 v Kaohsiungu kulturistka Jana Purdjaková a karatistka Eva Tulejová-Medveďová. Okrem týchto športov ešte oslavovalo Slovensko zlato v minulosti aj v rybolovnej technike.

Monika Chochlíková získala už svoju druhú medailu zo Svetových hier v kariére. V roku 2017 v poľskom Vroclave bola strieborná v kickboxe. V ňom sa predstavila aj v Birminghame, po kontroverznom výroku rozhodcov však vypadla vo štvrťfinále.

Po vypadnutí v kickboxe sa objavili rôzne špekulácie, že Chochlíková dá tomuto športu zbohom a bude sa venovať iným bojovým odvetviam vrátane thajského boxu. Ako však po zlatom finále prezradila, zatiaľ definitíva nepadla. "O ukončení kariéry v kickboxe uvažujem už dlhšie, možno od roku 2019. Boli tam však iné veci, pre ktoré som nechcela a nemohla ešte odísť z kickboxu. Musím si to teraz všetko prejsť hlavou. Venujem sa viacerým bojovým športom. Je lepšie vydať sa na užšiu cestu a sústrediť sa len na niečo konkrétne," priznala Chochlíková v rozhovore pre olympic.sk.

Slovenská výprava, z ktorej súťažilo 11 športovcov, odchádza z Birminghamu s bilanciou jedna zlatá, jedna strieborná a dve bronzové medaily.