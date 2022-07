Dve ikony v jednej osobe? Anglický boxer má unikátne meno!

Ak na začiatku profesionálnej kariéry zaujme mladý perspektívny zápasník, komentátori väčšinou odporučia, aby ste si jeho meno zapamätali. To však nie je prípad talentovaného boxera Sonnyho Listona Aliho.

Nádejný Angličan má meno spoločné hneď s dvomi boxerskými velikánmi – Muhammadom Alim a Sonnym Listonom. „Je to osud. S mojím menom som nemal inú možnosť ako boxovať,“ vraví amatérsky šampión, ktorý medzi profesionálov vstúpil tromi víťazstvami.

„Môj starý otec mi chcel dať meno Sonny, mama je veľkou fanúšičkou boxu a dala mi meno Liston. No a môj otec, ktorý je zo štvrtiny Bengálec, mal zhodou okolností priezvisko Ali,“ vysvetľoval 21-ročný mladík pre portál BBC Sport.

Práve niekdajší zápasníci Muhammad Ali a Sonny Liston sa do historických boxerských kroník zapísali jednou z najviac ikonických rivalít. „Pre mňa je to iba meno, mám ho celý život. Pre ostatných ľudí je to niečo jedinečné, aj preto sa o mne hovorí.“