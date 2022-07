Do RFA prichádza legenda českého MMA: Ukáže sa už v Ostrave na najbližšom turnaji

Na domácej scéne sa zrodil ďalší veľký prestup. Do RFA prestupuje česká legenda Petr „Monster” Kníže. Informáciu o tomto prestupe potvrdila organizácia RFA na svojom Instagrame.

Česká legenda Kníže začínal s džudom, neskôr bol pri zrode českého MMA. Profesionálny debut absolvoval v predošlom miléniu, 18. februára 1999. Pri začiatkoch zápasil bez rukavíc a v garážach. V minulosti mu dokonca hrozila amputácia nohy potom ako spadol z osemmetrovej výšky a utrpel otvorenú zlomeninu v oblasti kolena.

Našťastie sa najhoršie prognózy nenaplnili no dnes bojuje s hendikepom. Športovú kariéru to ale nepoznačilo, doteraz dokázal nájsť iba dvoch premožiteľ. Vďaka svojim výkonom si dokázal vybojovať titulovú šancu, kde nestačil na šampióna Davida Kozmu.

Česká legenda s profi bilanciou 13:2 prestupuje do RFA. Napriek svojmu veku má stále tie najvyššie ambície. „Je to unikát a obrovská posila pre RFA,“ vyjadril sa promotér organizácie Boris Marhanský. Ambície Monstra budú jasné- dopracovať sa k titulu. Monstrou najbližší zápas bude oznámený už 23.7. na turnaji v Ostrave, kde ho bude čakať aj prv´staredown. Vo váhe do 77 kg sa ponúka hneď viacero zaujímavých adeptov.

Celé vyjadrenie Borisa Marhanského k prestupu: „S Monstrom sme komunikovali už naozaj dlhšiu dobu. Minulý rok sme sa pravidelne stretávali, nakoľko sme podpísali dvoch jeho zverencov (Adam Herajn a Dominik Humburger) a bol aj na našom premiérovom turnaji 12.3. v Bratislave. S Monstrom sme mali mnohokrát podobné názory a rovnako ako aj my chce viacej podporovať amatérsku scénu, čiže v budúcnosti budeme možno spolupracovať aj po tejto stránke. Keďže máme viacero takýchto vecí, na ktorých spolupracujeme, tak sme mu dali ponuku, či by nechcel prejsť ku nám a nebral to ako výzvu sa ukázať v novej organizácii. Monster nad tým dlhšiu dobu premýšľal a nakoniec sa teda rozhodol, že by to bolo fajn keby sa prepoja všetky tieto tri body, na ktorých spolupracujeme. Monstrovi sme dopredu ponúkali viacerých súperov, čiže vedel s kým môže mať u nás zápas. Prijal to ako výzvu s tým, že ešte bude mať šancu sa prebojovať k titulu. Monster je unikát aj napriek svojmu veku má výbornú kondíciu, lepšiu ako mnoho oveľa mladších zápasníkov. Berieme to ako obrovskú posilu do RFA, Monster je veľké meno a legenda Československej scény a veľmi sa tešíme, že ho privítame 23.7. na našom turnaji v Ostrave, kde oznámime aj jeho súpera, s ktorým tam bude mať prvý staredown.“