Ďalší astronomický kontrakt v NBA: O takomto plate sa aj najlepším futbalistom sveta môže len snívať

Americký basketbalista Damian Lillard (31) predĺžil v NBA zmluvu s tímom Portland Trail Blazers o ďalšie dva roky. Jeho kontrakt tak bude mať platnosť až do leta 2027 a zarobí si ďalších 122 miliónov dolárov.

Tridsaťjedenročný Lillard odohral celú svoju desaťročnú kariéru za Portland a je lídrom mužstva. S tímom z Oregonu postúpil v roku 2019 do finále konferencie, no následne prišlo obdobie neúspechov a v uplynulom ročníku si tím prvýkrát od roku 2013 nezahral v play off. Klub vymenil svoju druhú najväčšiu hviezdu CJ McColluma a odštartoval prestavbu kádra, no olympijský šampión z Tokia bude aj naďalej jeho súčasťou. Informovala AFP.

Za jeden rok mu tak na účte pribudne vyše 60 miliónov amerických dolárov. Pre porovnanie, Hviezdny futbalista Lionel Messi za rovnaké obdobie od svojho zamestnávateľa zinkasuje „len" 41 miliónov dolárov.