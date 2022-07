Adam zo Survivoru pred bojom v MMA zažíva exkurziu do profišportu: Hejterom chcem poďakovať

Už za necelé tri mesiace sa postavia tvárou v tvár do klietky vo svojej premiére pod pravidlami MMA. Adam Raiter a Nathan Christian Dzaba majú pritom za sebou sotva štyridsať dní prípravy.

Reality show „KDO PŘEŽIJE“ z dielne Oktagon MMA sľubuje, že budú obaja skvele pripravení a v klietke nájdu vedľa vlastných túžob aj vyriešenie osobného sporu, ktorý sa ťahá od ich účasti v TV show Survivor.

„Bude to tvrdá skúška, priebeh si ale užívam, pretože ma baví tá výzva,“ priznal sa Adam v rozhovore s moderátorom Oliverom Sálusom v relácii Bez rukavic.

Zatiaľčo jeho protivník v minulosti hrával futbal a venoval sa niekoľkým športom, Adam inklinoval skôr k športom, ktoré sú označované prívlastkom „extreme“. „Snažím sa byť športovcom celý svoj život. V mladosti som jazdil na kolieskových korčuliach freestyle a potom som sa venoval akrobatickému lyžovaniu a dnes najčastejšie wakeboardu a snowboardu.“

Adam, ktorý výzvu od MMA organizácie okamžite prijal konštatoval, že predtým sa nikdy nebil. „Keď sa niekto okolo chová ako kretén, tak som skôr ten, čo ho ide ukľudniť. Občas som síce niekedy kvôli tomu dostal päsťou, ale ďalej to nezašlo,“ prezradil Adam, ktorý sa do výzvy v MMA dostal vcelku náhodne.

„Napísal som Ondrejovi (Novotnému) ohľadom lístkov na Oktagon a on mi odpovedal, že by možno mal pre mňa niečo zaujímavejšieho ako len lístky do hľadiska. Pôvodne malo ísť o zápas v boxe, ale nakoniec sme chceli ísť naplno a dohodli sme sa na súboj v MMA. Takéto výzvy sa jednoducho neodmietajú.“

Nie každý projekt nájde vždy pochopenie u každého z divákov. Aj Adam sa na sociálnych sieťach stretol s niekoľkými nepríjemnými komentármi smerom k jeho účasti v plánovanom zápase MMA. „Hejterom by som chcel poďakovať, je to totiž dokonalé pre osobnostný rast. Nikdy som si z nich nerobil hlavu, tu je hlavne vidieť, že netušia o čom hovoria. Som si istý, že za tri mesiace budú na váhe stáť dvaja bojovníci, ktorí patria do klietky. Diváci tam uvidia dve hovädá, ktoré pôjdu do tvrdého boja.“

Adam si v príprave zvolil záruku v zmysle jednotky Oktagonu v strednej váhe, ktorou je šampión Patrik Kincl. „Keď to niekto myslí vážne, chce trénovať a obetuje tomu svoj čas, tak som za,“ prezradil Kincl, ktorý prijal Adama za svojho zverenca.

Podľa Adama si z neho jeho tréner často uťahuje aj smerom k jeho súperovi. „Často hovorí, že je škoda, že nedostal na trénovanie Nathana (smiech). Trénujem viackrát denne, mám troch trénerov, fyzioterapeuta, profesionálne sparingy a výživového poradcu. To je sen každého chlapca, ktorý sa niekedy venoval športu,“ dokončil Adam Raiter.

Show KDO PŘEŽIJE si môžete vychutnať na platforme Oktagon.tv. Partnerom je stávková kancelária Tipsport. K zápasu medzi Nathanom a Adamom dôjde 17.septembra na turnaji Oktagon 35 v Brne.