Rusmi uväznená basketbalistka prosí o pomoc: Emotívny list priamo prezidentovi USA!

Dvojnásobná olympijská víťazka, majsterka sveta a šampiónka zámorskej ligy WNBA i Euroligy v drese Jekaterinburgu je v Rusku obvinená z pašovania drog. Hrozí jej až desať rokov väzenia. Zatknutá bola ešte vo februári na moskovskom letisku po tom, čo jej v batožine pri kontrole našli náplne do elektronickej cigarety s hašišovým olejom. Súd sa začal minulý piatok.

Dopis poslali jej právny zástupcovia do Bieleho domu v pondelok na Deň nezávislosti. „Ako tu sedím v ruskom väzení, len so svojimi myšlienkami a bez ochrany rodiny, priateľov, olympijského dresu, obávam sa, že tu môžem ostať navždy,“ uviedla Grinerová v dopise, ktorého úryvky jej právnici zverejnili.

Brittney Griner made a direct appeal to President Biden for her freedom in a letter on Monday.



The WNBA star has been detained in Russia for 137 days.



