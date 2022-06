Tragická smrť cyklistu Mariána Kissa († 42), známe sú okolnosti nešťastia

Tragickú dohru mali cyklistické preteky horských bicyklov Jihlavská 24 MTB. Slovenský pretekár Marián Kiss († 42) nešťastne spadol. Následne ho previezli do nemocnice, kde následkom zranenia podľahol. Čo sa vlastne stalo?

Riaditeľ pretekov pre iDnes prehovoril o okolnostiach, ktoré smutnú udalosť sprevádzali. „Nevieme a asi sa to už ani nikto nedozvieme, čo sa stalo. Ten pád na vlastné oči nikto nevidel. Nikto tam v tej chvíli nebol,“ povedal riaditeľ pretekov Jan Holoubek. „Akým spôsobom sa to stalo, to jednoducho povedať nedokážeme,“ doplnil.

Usporiadatelia pritom spočiatku ani netušili, aké rozsiahle Kissove zranenia sú: „Prvá správa bola, že je to vážne. Či je, alebo nie je v ohrození života, to neviem posúdiť. Vedeli sme len, že nie je mŕtvy,“ ozrejmil po nehode Holoubek.

Nehoda sa stala okolo polnoci a chvíľu trvalo, kým zraneného jazdca našli ďalší účastníci. „Pretekári pred ním a za ním išli s veľkým odstupom. Každopádne hneď, ako k nemu dorazili, začali mu dávať prvú pomoc a okamžite volali usporiadateľom,“ vysvetlil Holoubek. Organizátori podujatia okamžite zareagovali na nepríjemnú situáciu. Odstavili preteky a privolali sanitku. Napriek snahe personálu a lekárov sa Slováka Kissa nepodarilo zachrániť a neskôr svojim zraneniam podľahol v nemocnici.