Šialená suma! Neuveríte, za koľko sa vydražila kartička LeBrona Jamesa

Vzácna kartička Triple Logoman od spoločnosti Panini obsahuje nášivky bývalých Jamesových tímov Clevelandu a Miami a súčasného pôsobiska Los Angeles Lakers. Pri aukcii sa očakával útok na absolútny rekord 6,6 milióna dolárov, za túto sumu sa vlani predala zberateľská kartička niekdajšieho baseballistu Honusa Wagnera.

Kartičiek s Jamesem vyrobila firma Panini iba päť a rozdelila ich do sad s ďalšími deviatimi. Tento balíček v bezpečnostnom kufríku predávali za 15 tisíc dolárov a zberatelia dlho nemohli na Triple Logoman naraziť. Jamesovu kartičku sa snažil uloviť i rapper Drake, veľký basketbalový fanúšik, ktorý kvôli tomu nakúpil 14 sad, za ktoré utratil 200 tisíc dolárov.

„Triple Logoman LeBrona Jamesa je bezpochyby svätým grálom súčasných kartičiek,“ uviedol Ken Goldin, šéf aukčnej spoločnosti, ktorá kartičku dražila.

The LeBron James Triple Logoman is the single highest priced card ever to be pulled and sold in the same year 🤯



Final Sale Price: $2,400,000 pic.twitter.com/AvlUqc6NTA