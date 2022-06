Slovensko s prvou medailou v SP 2022! O ďalší úspech sa postaral fantastický Grigar

Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Jakub Grigar obsadil na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene tretie miesto v K1.

V sobotnom finále predviedol čistú jazdu a za víťazným Čechom Jiřím Prskavcom zaostal o 4,82 sekundy. Grigar dosiahol prvé pódiové umiestnenie v prebiehajúcej sezóne SP a celkovo svoje tretie v kariére (1-1-1). Na druhom mieste skončil domáci Martin Srabotnik (+1,37).

Prví traja pretekári prešli kanálom bez trestných sekúnd. Olympijský šampión Prskavec dosiahol piaty triumf v prestížnom seriáli, prvýkrát však vyhral inde ako doma v pražskej Troji.

Dvadsaťpäťročný Grigar sa postaral o prvé pódiové umiestenie pre Slovensko v SP 2022. Naposledy stál vo Svetovom pohári na medailovom stupienku vlani v nemeckom Markkleebergu, kde slávil svoj zatiaľ jediný triumf.

Strieborný medailista z OH v Tokiu pôvodne skončil na štvrtej pozícii, no najrýchlejší zo semifinále Talian Giovanni De Gennaro dostal za chybný prejazd 14. bránky dodatočne 50-sekundovú penalizáciu a prepadol sa z druhej až na deviatu priečku.

Grigar sa v celkovej klasifikácii vyšvihol so ziskom 124 bodov na štvrté miesto, vedie Prskavec (154) pred Slovincom Petrom Kauzerom (144) a Čechom Vítom Prindišom (125).

Grigar bol jediný slovenský zástupca vo finále kajakárov. Do bojov o medaily postúpil z posledného 10. miesta v semifinále, keď rovnako zajazdil bezchybne a za najlepším De Gennarom zaostal o 4,40 sekundy. "Bol to zaujímavý deň. Po semifinále som ani nedúfal, že sa dostanem do finále, ale nakoniec to vydalo," uviedol Grigar pre canoe.sk.

Po finálovej jazde, ktorú odštartoval ako prvý, si musel počkať, ako skončí. "Bolo to hore-dole. Raz tretí, raz štvrtý, raz piaty, raz tretí. Ja som len sledoval, ako to dopadne a nanešťastie pre ostatných, ktorí trochu kazili, mi to vyšlo."

Slovensko sa po dlhom čakaní a smolných štvrtých miestach kanoistky Zuzany Paňkovej v Prahe a kanoistu Mateja Beňuša v Krakove konečne dočkalo medailového umiestenia v prestížnom seriáli. "Som veľmi rád, že Slovensko má konečne medailu zo Svetového pohára. V tom kajaku je to veľmi náročné, ani dnes to nebolo úplne zadarmo, trochu som sa bil s tou vodou. Som rád, že som sa s tým pobil dobre a stačilo to na bronz," dodal Grigar.

Postup zo semifinále unikol jeho krajanovi Martinovi Halčinovi, ktorý so štyrmi trestnými sekundami skončil na 24. mieste (+7,09).



SP vo vodnom slalome v Tacene

finále K1m: 1. Jiří Prskavec (ČR) 79,79 s (0), 2. Martin Srabotnik (Slovin.) +1,37 (0), 3. Jakub GRIGAR (SR) +4,82 (0), 4. Peter Kauzer (Slovin.) +6,15 (6), 5. Mathieu Biazizzo (Fr.) +8,17 (2), 6. Ulan Valant (Slovin.) +10,11, ..., semifinále: 24. Martin HALČIN (SR) +7,09

celkové poradie: 1. Prskavec 154 b., 2. Kauzer 144, 3. Vít Prindiš (ČR) 125, 4. GRIGAR 124, 5. Giovanni De Gennaro (Tal.) 119